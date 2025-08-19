التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي في دائرة الضوء

تتباين تداولات العقود الآجلة قبل افتتاح جلسة التداول النقدي.

يتضمن التقويم الاقتصادي بشكل أساسي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الكندي وبيانات سوق الإسكان الأمريكي.

قد يتفاعل المستثمرون أيضًا مع النتائج الفصلية لشركة هوم ديبوت والأخبار الجيوسياسية المحتملة.

يبدو أن جلسة اليوم هادئة. لا يتضمن التقويم الاقتصادي الكلي عددًا كبيرًا من البيانات الصادرة، وقد يتفاعل المستثمرون بشكل ثانوي مع اجتماعات البيت الأبيض أمس بشأن الحرب في أوكرانيا. في هذا الصدد، ننتظر الآن تفاصيل الاجتماع المباشر بين بوتين وزيلينسكي وضمانات السلام التي تم التفاوض عليها داخل حلف الناتو. من ناحية أخرى، يتجه اهتمام السوق تدريجيًا نحو جاكسون هول، حيث من المقرر أن يلقي جيروم باول خطابًا حول آفاق السياسة النقدية الأمريكية الحالية والمستقبلية (الجمعة).

التقويم الاقتصادي الكلي المفصل لجلسة اليوم:

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر يوليو:

مؤشر أسعار المستهلك المخفّض: متوقع 3.0% على أساس سنوي؛ السابق 3.0% على أساس سنوي؛

متوسط مؤشر أسعار المستهلك: توقعات بنسبة 3.1% على أساس سنوي؛ سابقًا 3.1% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات بنسبة 0.3% على أساس شهري؛ سابقًا 0.1% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات بنسبة 1.7% على أساس سنوي؛ سابقًا 1.9% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات بنسبة 0.4% على أساس شهري؛ سابقًا 0.1% على أساس شهري؛

الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تراخيص البناء لشهر يوليو:

توقعات بـ 1.390 مليون؛ سابقًا 1.393 مليون؛

الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تراخيص البناء لشهر يوليو:

سابقًا -0.1% على أساس شهري؛

الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بدء بناء المساكن لشهر يوليو:

توقعات بـ 1.290 مليون؛ سابقًا 1.321 مليون؛

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بدء بناء المساكن لشهر يوليو:

السابق: 4.6% على أساس شهري؛

الساعة 04:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا (الربع الثالث): المتوقع: 2.5%؛ السابق: 2.5%؛

الساعة 07:10 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بومان

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة:

مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي: السابق: 1.500 مليون؛

غدًا:

الساعة 12:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، اليابان - بيانات ميزان التجارة:

الميزان التجاري المُعدَّل: التوقعات -0.07 تريليون؛ السابق -0.24 تريليون؛

الميزان التجاري: التوقعات 196.2 مليار؛ السابق 153.1 مليار؛

الواردات: التوقعات -10.4% على أساس سنوي؛ السابق 0.2% على أساس سنوي؛

الصادرات: التوقعات -2.1% على أساس سنوي؛ السابق -0.5% على أساس سنوي؛

الساعة 12:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، اليابان - طلبيات الآلات الأساسية لشهر يونيو:

التوقعات -0.4% على أساس شهري؛ السابق -0.6% على أساس شهري؛

الساعة 12:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، اليابان - طلبيات الآلات الأساسية لشهر يونيو:

التوقعات 5.0% على أساس سنوي؛ السابق 4.4% على أساس سنوي؛

الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، الصين - سعر الفائدة الأساسي لقروض الصين لمدة 5 سنوات لشهر أغسطس:

التوقعات 3.50%؛ السابق 3.50%؛

الساعة 02:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، الصين - سعر الفائدة الأساسي لقروض بنك الشعب الصيني:

التوقعات 3.00%؛ السابق 3.00%؛

الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، نيوزيلندا - بيان سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي

الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، نيوزيلندا - قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي لشهر ديسمبر:

التوقعات 3.00%؛ السابق 3.25%؛

الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، نيوزيلندا - بيان السياسة النقدية من بنك الاحتياطي النيوزيلندي

الساعة 04:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، نيوزيلندا - المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي