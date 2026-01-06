التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات كأهم التقارير اليومية 📌

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف نسبياً. ستتضمن المنشورات الرئيسية تقارير مؤشر مديري المشتريات من الدول الأوروبية، تليها لاحقاً بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة.

على الرغم من عطلة عيد الغطاس في بعض الدول، تبقى البورصات مفتوحة عموماً. تختلف مواعيد التداول: فالعديد من البورصات في وسط وشرق أوروبا - حيث تُعد عطلة رسمية - مغلقة، بينما تعمل أسواق أوروبا الغربية الرئيسية مثل يورونكست وبورصة لندن، بالإضافة إلى البورصات الأمريكية (بورصة نيويورك وناسداك)، كالمعتاد. كما أن الأسواق الآسيوية تعمل في الغالب دون تغييرات.

جدول البيانات التفصيلي لليوم:

07:45 صباحاً بتوقيت بريطانيا الصيفي، فرنسا - بيانات التضخم لشهر ديسمبر:

مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.1% شهرياً؛ المتوقع 0.2% شهرياً؛ السابق -0.2% شهرياً؛

مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.8% سنوياً؛ المتوقع 0.9% سنوياً؛ السابق 0.9% سنوياً؛

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الفرنسي: الفعلي 0.1% شهرياً؛ توقعات بنسبة 0.2% شهريًا؛ القيمة السابقة -0.2% شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك المنسق في فرنسا: القيمة الفعلية 0.7% سنويًا؛ توقعات بنسبة 0.8% سنويًا؛ القيمة السابقة 0.8% سنويًا؛

٨:١٥ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إسبانيا ( HCOB ): القيمة الحالية ٥٧.١؛ القيمة المتوقعة ٥٤.٨؛ القيمة السابقة ٥٥.٦؛

٨:٤٥ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إيطاليا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا ( HCOB ): القيمة المتوقعة ٥٤.٢؛ القيمة السابقة ٥٥.٠؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في إيطاليا ( HCOB ): القيمة السابقة ٥٣.٨؛

٨:٥٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في فرنسا ( HCOB ): القيمة المتوقعة ٥٠.٢؛ القيمة السابقة ٥١.٤؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا ( HCOB ): القيمة المتوقعة ٥٠.١؛ القيمة السابقة ٥٠.٤؛

٨:٥٥ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا ( HCOB ): القيمة المتوقعة ٥٢.٦؛ القيمة السابقة ٥٣.١؛

مؤشر مديري المشتريات المركب لألمانيا ( HCOB ): التوقعات 51.5؛ القيمة السابقة 52.4؛

9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو ( HCOB ): التوقعات 52.6؛ القيمة السابقة 53.6؛

مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو ( HCOB ): التوقعات 51.9؛ القيمة السابقة 52.8؛

9:30 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية ( S&P ): التوقعات 52.1؛ القيمة السابقة 51.3؛

مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي ( S&P ): التوقعات 52.1؛ القيمة السابقة 51.2؛

1:00 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر ديسمبر:

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني: التوقعات 0.4% شهريًا؛ القيمة السابقة -0.5% شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني: التوقعات 2.2% سنويًا؛ 2.6% على أساس سنوي سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني: 0.3% على أساس شهري متوقع؛ -0.2% على أساس شهري سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني: 2.0% على أساس سنوي متوقع؛ 2.3% على أساس سنوي سابقًا؛

2:45 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات للخدمات: 52.9 متوقع؛ 54.1 سابقًا؛

مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي المركب لمديري المشتريات: 53.0 متوقع؛ 54.2 سابقًا