التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر؛ خطاب باول (23.09.2025)

بدأت جلسة الثلاثاء في الأسواق المالية. أغلقت بورصات آسيا والمحيط الهادئ على تباين - حيث أُغلقت طوكيو لقضاء عطلة، وانخفض مؤشر هانغ سنغ، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب، وأغلقت أستراليا على انخفاض. وشهدت العقود الآجلة لبورصة وول ستريت ارتفاعًا طفيفًا بعد أداء إيجابي يوم الاثنين، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بشكل طفيف قبل الافتتاح. وتعززت المعنويات بأخبار شراكة رئيسية بين OpenAI وNVIDIA، ورفعت شركة بايبر ساندلر السعر المستهدف لسهم تيسلا، مما يُبرز تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي. لا يزال الدولار مستقرًا، ويواصل الذهب ارتفاعه، وينخفض ​​النفط والغاز، ويشهد سوق العملات المشفرة تباينًا قبل صدور بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية ومؤشرات مديري المشتريات.

المنشورات المقررة اليوم: ميكرون، كينغفيشر (الأرباح)؛ وتتميز جلسة اليوم بمؤشر مديري المشتريات الفوري (EZ/UK/USA)، وقرارات من البنك المركزي السويدي وبنك NBH؛ وخطابات مهمة من بنك إنجلترا، وبنك الاحتياطي الفيدرالي (باول)، والبنك المركزي الأوروبي، وممثلي بنك كندا، والرئيس ترامب في الأمم المتحدة (09:50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:50 بتوقيت جرينتش).

فيما يلي جدول مفصل لليوم:

08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات من HCOB فرنسا: التوقعات 49.7؛ السابق 49.8؛

مؤشر مديري المشتريات المركب من HCOB فرنسا: التوقعات 49.9؛ السابق 49.8؛

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع من HCOB فرنسا: التوقعات 50.2؛ السابق 50.4؛

08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب من HCOB ألمانيا: التوقعات 50.5؛ السابق 50.5؛

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع من HCOB ألمانيا: التوقعات 50.0؛ السابق 49.8؛

مؤشر مديري المشتريات للخدمات من HCOB ألمانيا: التوقعات 49.5؛ السابق 49.3؛

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو من HCOB : التوقعات 50.6؛ السابق 50.5؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من HCOB : التوقعات 51.1؛ السابق 51.0؛

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو من HCOB : التوقعات 50.7؛ السابق 50.7؛

9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي من S&P : التوقعات 52.7؛ السابق 53.5؛

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من S&P : التوقعات 47.1؛ السابق 47.0؛

مؤشر مديري المشتريات الخدماتي العالمي من S&P : التوقعات 53.4؛ السابق 54.2؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - حديث بيل، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

١:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - حديث غولسبي، عضو الاحتياطي الفيدرالي

١:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - الحساب الجاري (الربع الثاني):

توقعات -٢٥٩.٠ مليار؛ سابقًا -٤٥٠.٢ مليار؛

١:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مؤشر أسعار المساكن الجديدة لشهر أغسطس:

توقعات ٠.٠٪ على أساس شهري؛ سابقًا -٠.١٪ على أساس شهري؛

٢:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - حديث بومان، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

٢:٤٥ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز: توقعات ٥٤.٠؛ سابقًا ٥٤.٥؛

مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: توقعات ٥٤.٦؛ السابق ٥٤.٦؛

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز: التوقعات ٥٢.٢؛ السابق ٥٣.٠؛

٠٢:٥٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة الرئيس الأمريكي ترامب

٠٣:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - شحنات ريتشموند الصناعية لشهر سبتمبر:

السابق -٥؛

٠٣:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بوستيك

٠٣:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند الصناعي لشهر سبتمبر:

التوقعات -٥؛ السابق -٧؛

٠٣:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند للخدمات لشهر سبتمبر:

السابق ٤؛

05:35 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول

06:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - المعروض النقدي (M2) لشهر أغسطس:

السابق: 22.12 تريليون على أساس شهري؛

06:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مزاد سندات لأجل عامين:

السابق: 3.641%؛

07:15 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - كلمة حاكم بنك كندا، ماكليم

09:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة:

مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي: السابق: -3.420 مليون؛

١١:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة بوبا مودرير الألمانية

١٢:٢٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة الرئيس الأمريكي ترامب

١:٣٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، اليابان - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر: