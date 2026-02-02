اقرأ أكثر
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في دائرة الضوء، وأرباح شركة بالانتير في الخلفية 💡

بدأت الأسواق الأسبوع الجديد بانخفاضات حادة. وتراجعت أسعار جميع الأدوات المالية الرئيسية: الذهب، والفضة، والغاز الطبيعي، ونفط غرب تكساس الوسيط. كما تأثرت البورصات بهذه الانخفاضات، بينما حققت العملات الدفاعية، وخاصة الدولار الأمريكي، أفضل أداء في سوق الصرف الأجنبي.

خلال الساعات القادمة، ستتجه الأنظار، من بين أمور أخرى، إلى بيانات مبيعات التجزئة الألمانية لشهر ديسمبر، والقراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات العالمي للصناعات لشهر يناير، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد، وخطابات ممثلي البنوك المركزية - بريدن من بنك إنجلترا وبوستيك من الاحتياطي الفيدرالي - بالإضافة إلى الإعلان عن خطة إعادة تمويل الديون الأمريكية ونتائج شركتي بالانتير وإن إكس بي لأشباه الموصلات.

 

الجدول الزمني المفصل للاقتصاد الكلي أدناه:

المصدر: xStation

جدول أعمال الشركة للأسبوع بأكمله. المصدر: XTB

