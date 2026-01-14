التقويم الاقتصادي: بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين محط أنظار وول ستريت 🗽

ستركز الأسواق اليوم على قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، ومبيعات التجزئة الأمريكية، وبيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين. كما ينتظر المستثمرون نتائج أرباح البنوك الأمريكية الكبرى (ويلز فارجو، وسيتي بنك، وبنك أوف أمريكا)، بالإضافة إلى عدة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بولسون، وكاشكاري، وبوستيك، وويليامز). ويخلو جدول البيانات الاقتصادية الكلية الأوروبية اليوم من البيانات المهمة، مما يعني أن اهتمام السوق يتجه بالكامل تقريبًا نحو البيانات الأمريكية التي ستصدر بعد الظهر. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تجتمع وفود من الإدارة الأمريكية مع ممثلين عن سلطات جرينلاند اليوم.

الجدول الزمني الاقتصادي

12:30 مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات التجزئة الأمريكية (ديسمبر)

المتوقع: +0.5% شهريًا مقابل 0.0% سابقًا

المتوقع: +0.4% شهريًا مقابل +0.4% سابقًا

12:30 مساءً بتوقيت غرينتش - التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (ديسمبر)

المتوقع: 2.7% سنويًا مقابل 2.7% سابقًا

المتوقع: +0.2% شهريًا مقابل +0.3% سابقًا

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي

المتوقع: 2.7% سنويًا مقابل 2.6% سابقًا

المتوقع: +0.2% شهريًا مقابل +0.1% سابقًا

14:00 مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات المنازل الأمريكية

المتوقع: 4.22 مليون مقابل 4.12 مليون سابقًا

(+2.18% شهريًا مقابل +0.5% سابقًا)

14:00 مساءً بتوقيت غرينتش – مخزونات الشركات الأمريكية

المتوقع: +0.1% مقابل +0.2% سابقًا

14:30 بتوقيت غرينتش – مخزونات النفط الخام الأمريكية (التغير)

المتوقع: -1.68 مليون برميل مقابل -3.8 مليون برميل سابقًا

14:30 بتوقيت غرينتش – مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية (التغير)

المتوقع: +2 مليار قدم مكعب مقابل +7.7 مليار قدم مكعب سابقًا

قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية – يُتوقع صدوره حوالي الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش

أرباح الشركات (قبل افتتاح السوق)

سيتي غروب

بنك أوف أمريكا

ويلز فارجو

متحدثون من البنوك المركزية