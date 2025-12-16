التقويم الاقتصادي: بيانات سوق العمل الأمريكية وتقارير مؤشر مديري المشتريات الأولية 🔎

جدول أعمال الاقتصاد الكلي اليوم حافلٌ بالبيانات. في الصباح، سنحصل على مجموعة من التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر من أوروبا. ونظرًا لفترة العطلات، تم تقليص فترة المسح، وسيتم نشر البيانات أبكر من المعتاد.

بعد ذلك، ستتجه أنظار السوق عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة، حيث سنحصل على بيانات الوظائف غير الزراعية المتأخرة لشهر نوفمبر، تليها بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر.

جدول أعمال اليوم بالتفصيل:

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أكتوبر:

معدل البطالة: 5.0% (السابق)؛

تغير التوظيف (3 أشهر/3 أشهر): -22 ألف (السابق) (شهريًا)؛

متوسط ​​الأجور بدون مكافآت: 4.6% (السابق)؛

متوسط ​​مؤشر الأجور مع المكافآت: 4.8% (السابق)؛

8:15 صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات ( HCOB ) فرنسا: 51.4 (السابق)؛

مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية ( HCOB ) فرنسا: 47.8 (السابق)؛

مؤشر مديري المشتريات المركب ( HCOB ) فرنسا: 50.4 (السابق)؛

8:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات ( HCOB ) ألمانيا: 53.1 (السابق)؛

مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية ( HCOB ) ألمانيا: 48.2 (السابق)؛

مؤشر مديري المشتريات المركب ( HCOB ) ألمانيا: 52.4 (السابق)؛

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو (HCOB): 53.6 سابقًا؛

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في منطقة اليورو (HCOB): 49.6 سابقًا؛

مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو (HCOB): 52.8 سابقًا؛

9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية (S&P): 51.3 سابقًا؛

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع العالمية (S&P): 50.2 سابقًا؛

مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي (S&P): 51.2 سابقًا؛

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات الميزان التجاري لشهر أكتوبر:

الميزان التجاري: 19.4 مليار سابقًا؛

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر نوفمبر:

الوظائف غير الزراعية: 119 ألف سابقًا؛

الوظائف غير الزراعية في القطاع الخاص: 97 ألف سابقًا؛

معدل المشاركة: 62.4% سابقًا؛

معدل البطالة: 4.4% متوقع؛ 4.4% سابقًا؛

متوسط ​​الأجر بالساعة: 0.2% شهريًا سابقًا؛

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر:

مبيعات التجزئة: 4.26% سنويًا سابقًا؛

مبيعات التجزئة الأساسية: 0.3% شهريًا متوقع؛ 0.3% شهريًا سابقًا؛

مبيعات التجزئة: 0.2% شهريًا متوقع؛ 0.2% شهريًا سابقًا؛

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - تراخيص البناء لشهر سبتمبر:

1.34 مليون متوقع؛ 1.33 مليون سابقًا؛

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بدء بناء المساكن:

1.32 مليون متوقع؛ 1.307 مليون سابقًا؛

02:45 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر: