التقويم الاقتصادي: بيانات سوق العمل المتأخرة هي التقرير الرئيسي لهذا الأسبوع 🔎

أعلنت معظم الشركات الكبرى عن أرباحها، ويتجه تركيز المستثمرين الآن نحو الاقتصاد الحقيقي. وينتظرنا صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المتراكمة، بما في ذلك تقرير سوق العمل (NFP) ومؤشرات التضخم.
جدول زمني أسبوعي مفصل:
الاثنين، 9 فبراير
- طوال اليوم - نتائج الانتخابات في اليابان وتايلاند والبرتغال
- طوال اليوم - خطابات عديدة لمصرفيين من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي
الثلاثاء، 10 فبراير
- 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر
- 9:40 مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات معهد البترول الأمريكي (API) عن مخزونات النفط الأمريكية (أسبوعيًا)
الأربعاء، 11 فبراير
طوال اليوم - التقرير الشهري لمنظمة أوبك
- 1:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - التضخم في الصين (مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين) لشهر يناير
- 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) لشهر يناير (قيد الانتظار)
- 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة
الخميس، 12 فبراير
- 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
- 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبولندا
- 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر أسعار المنتجين الدنماركي مقابل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي/المطالبات
- 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن احتياطيات الغاز الأمريكية
الجمعة، 13 فبراير فبراير
- 7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في سويسرا
- 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في بولندا
- 1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة (لم يُصدر بعد لشهر يناير)
