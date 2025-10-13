اقرأ أكثر
١٠:١٦ ص · ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥

التقويم الاقتصادي: جدول أعمال خفيف في بداية أسبوع مثير للاهتمام 📌

لا يتضمن جدول بيانات الاقتصاد الكلي اليوم أي أحداث رئيسية يُحتمل أن تؤثر على الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، سيبدأ موسم أرباح الشركات فعليًا في وقت لاحق من الأسبوع.

لا يزال إصدار بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية مُعلّقًا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر. أعلن مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك - الذي كان مقررًا يوم الأربعاء - سيُنشر مُؤجلًا إلى 24 أكتوبر. وستبقى جميع بيانات الاقتصاد الكلي الأخرى الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل مُعلّقة حتى تستأنف الحكومة الفيدرالية عملياتها الاعتيادية.

 

جدول بيانات الشركات المُفصّل

 

تقويم اقتصادي مفصل

  • 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - نائب رئيس بنك ألمانيا، بوبا، يتحدث
  • 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بوبا بالز، يتحدث
  • 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، يتحدث

 

١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٤٧ م

تصريحات كولينز بشأن السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي 🏛️ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٣٠ م

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي، بدعم من طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔎
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٠٦ م

عاجل: مبيعات وإنتاج التجزئة في أوروبا تفوق التوقعات! 📈
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١١:٥١ ص

التقويم الاقتصادي: التضخم في أوروبا، خطابات الفيدرالي، والمزيد من أرباح البنوك (15.10.2025)

