التقويم الاقتصادي: هل لا يزال بإمكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القديم التأثير على الأسواق؟(09.04.2026)

اليوم ، سيجد المستثمرون أنفسهم مجدداً تحت ضغط اضطرابات الصراع في الشرق الأوسط، حيث تُثير الجبهة الإسرائيلية في لبنان جدلاً واسعاً في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط بشأن "الوعود التي لم تُنفذ" بتغيير النظام الإيراني، مما يُشير إلى أن أجواء محادثات السلام قد تكون بعيدة كل البعد عن الهدوء.

ونظراً للوضع المتقلب في الشرق الأوسط، قد يكون لبيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الصادرة اليوم تأثير أقل من المعتاد على السوق. وتُعتبر التقارير المتعلقة بتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والإنفاق الاستهلاكي لشهر فبراير/شباط قديمة، إذ لا تعكس أسعار النفط الحالية التي تتجاوز 90 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، فإن ارتفاعاً غير متوقع في قراءة التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي - والذي سيبقى فوق 3.1% - قد يُعزز الدولار بشكل ملحوظ.

وفي بولندا، تتجه الأنظار إلى مجلس السياسة النقدية. ويتوقع السوق أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%. ومن المتوقع أن يتسم المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك الوطني البولندي بنبرة حذرة تعتمد على البيانات الاقتصادية.

