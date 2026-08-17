التقويم الاقتصادي: قد يسهم انخفاض النشاط الاقتصادي يوم الاثنين في تعزيز قوة السوق الصاعدة. بيانات مؤشر نيويورك وبيانات الإسكان (17 أغسطس 2026).

يبدأ الأسبوع الجديد بهدوء نسبي في وول ستريت. لا توجد بيانات اقتصادية كلية هامة مُدرجة على جدول الأعمال، ولا تقارير أرباح من الشركات الكبرى.

مع ذلك، لا يزال السوق متأثرًا بسلسلة البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، والتي خفضت مجددًا التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبينما تفاعل المستثمرون بحذر في نهاية الأسبوع الماضي مع انخفاض مبيعات التجزئة وضعف الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، فإن حالة التفاؤل الملحوظة في آسيا تُشير إلى عودة السوق الصاعدة.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية والصباح

اليابان (الناتج المحلي الإجمالي): خيبت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني آمال مؤيدي رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من قبل بنك اليابان. نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.1% فقط (التوقعات: 2.1%، التوقعات السابقة: 1.9%)، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا ربع السنوي 0.3% على أساس ربع سنوي (مقابل التوقعات البالغة 0.5% على أساس ربع سنوي). وكان السبب الرئيسي هو ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

اليابان (الإنتاج الصناعي): برزت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يونيو كنقطة مضيئة في اليابان، حيث فاقت توقعات السوق بشكل ملحوظ. فقد ارتفع الرقم المعدل موسمياً بنسبة 1.9% على أساس شهري (التوقعات: 1.3% على أساس شهري)، بينما انتعش إلى 4.9% على أساس سنوي (التوقعات: 4.2% على أساس سنوي، والتوقعات السابقة: -2.1% على أساس سنوي).

يبتعد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مجدداً عن حاجز 160 النفسي. المصدر: xStation5

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي

11:30 صباحًا - منطقة اليورو: كلمة فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

2:30 مساءً - الولايات المتحدة: مؤشر إمباير ستيت لنيويورك لشهر أغسطس (التوقعات: 10.8 | السابق: 15.6)

4:00 مساءً - الولايات المتحدة: مؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المنازل لشهر أغسطس (التوقعات: 33 | السابق: 34)

10:00 مساءً - الولايات المتحدة: صافي تدفقات رأس المال الشهرية لشهر يونيو (السابق: 132.2 مليار دولار)

10:00 مساءً - الولايات المتحدة: تدفقات رأس المال طويلة الأجل لشهر يونيو (التوقعات: 151.4 مليار دولار | السابق: 232.7 مليار دولار)

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