اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: خطاب لاجارد في دائرة الضوء (15.09.2025)

١٠:٥٦ ص ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

تبدو بداية الأسبوع هادئة نسبيًا. على الرغم من قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف فرنسا، إلا أن العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تشهد انتعاشًا قبيل افتتاح سوق النقد في القارة العجوز. تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خالٍ نسبيًا، لكننا سنشهد بعض القراءات المثيرة للاهتمام. من المرجح أن يجذب مؤشر إمباير ستيت في نيويورك وخطاب لاجارد من البنك المركزي الأوروبي أكبر قدر من الاهتمام.

أهم الأحداث الاقتصادية الكلية:

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات ميزان التجارة لشهر يوليو:

  • الميزان التجاري: توقعات 11.7 مليار؛ سابقًا 7.0 مليار؛

12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - حديث شنابل من البنك المركزي الأوروبي

01:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت الصناعي في نيويورك لشهر سبتمبر:

  • توقعات 4.30؛ سابقًا 11.90؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات التصنيع لشهر يوليو:

  • توقعات بنمو 1.7% على أساس شهري؛ السابق 0.3% على أساس شهري؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات السيارات الجديدة لشهر يوليو:

  • السابق 177.3 ألف وحدة على أساس شهري؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات الجملة لشهر يوليو:

  • توقعات بنمو 1.4% على أساس شهري؛ السابق 0.7% على أساس شهري؛

7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد

share
back

أخبار الأسواق

16.09.2025
١٠:١٦ م

ملخص يومي: ارتفاع EURUSD بنسبة 0.8% قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 📈ارتفاع النفط، وتذبذب وول ستريت عند مستويات تاريخية

هيمن البائعون على الجلسة الأوروبية، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1.8%. وقادت أسهم التأمين والبنوك هذا الانخفاض. وربما يكون سبب موجة البيع تقارير...

 ٩:٤٢ م

5 مليارات درهم سيولة الأسهم بدعم طرح «دو» الثانوي

تباين أداء أسهم الإمارات وسط مشتريات انتقائية في قطاعات المالية والطاقة، في جلسة شهدت سيولة قوية تجاوزت 5 مليارات درهم كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.27%...

 ٩:٢٥ م

«أليك» ترصد فرصاً بـ 7 تريليونات في السعودية والإمارات

ترى شركة «أليك القابضة» المملوكة لـ «مؤسسة دبي للاستثمارات» والمتخصصة في الهندسة والمقاولات فرص أعمال في الإمارات والسعودية بحوالي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات