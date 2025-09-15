التقويم الاقتصادي: خطاب لاجارد في دائرة الضوء (15.09.2025)

تبدو بداية الأسبوع هادئة نسبيًا. على الرغم من قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف فرنسا، إلا أن العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تشهد انتعاشًا قبيل افتتاح سوق النقد في القارة العجوز. تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خالٍ نسبيًا، لكننا سنشهد بعض القراءات المثيرة للاهتمام. من المرجح أن يجذب مؤشر إمباير ستيت في نيويورك وخطاب لاجارد من البنك المركزي الأوروبي أكبر قدر من الاهتمام.

أهم الأحداث الاقتصادية الكلية:

10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات ميزان التجارة لشهر يوليو:

الميزان التجاري: توقعات 11.7 مليار؛ سابقًا 7.0 مليار؛

12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - حديث شنابل من البنك المركزي الأوروبي

01:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت الصناعي في نيويورك لشهر سبتمبر:

توقعات 4.30؛ سابقًا 11.90؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات التصنيع لشهر يوليو:

توقعات بنمو 1.7% على أساس شهري؛ السابق 0.3% على أساس شهري؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات السيارات الجديدة لشهر يوليو:

السابق 177.3 ألف وحدة على أساس شهري؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات الجملة لشهر يوليو:

توقعات بنمو 1.4% على أساس شهري؛ السابق 0.7% على أساس شهري؛

7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد