مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون تحولات هيكلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي؛ كاشكاري وميران يدعمان خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام 🔎

ستيفن ميران

صرح ميران بأن حالة عدم اليقين الاقتصادي قد خفت، وأن النمو قد يتحسن، لكن السياسة النقدية يجب أن تظلّ استشرافية بالنظر إلى آثارها المتأخرة. وحذّر من أن التشديد المفرط وغير الكافي يحملان مخاطر، مضيفًا أنه أكثر ثقة من غيره بأن التضخم سيستمر في الاعتدال مع تلاشي ضغوط الإيجارات والإسكان. وقدّر سعر الفائدة المحايد بنحو 0.5%، مشيرًا إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي قد يدفعه إلى الارتفاع، على الرغم من أن الأدلة لا تزال غير قاطعة.

أدى ميران اليمين الدستورية في سبتمبر 2025، وقد عارض في أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤيدًا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلًا من 25 نقطة أساس التي اعتمدتها اللجنة.

نيل كاشكاري (بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس):

قال كاشكاري إنه من السابق لأوانه تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية على التضخم، لكنه أشار إلى أن البيانات الأخيرة تُظهر أعراضًا مشابهة للركود التضخمي. وهو يدعم خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مجادلًا بأن التيسير الاستباقي يمكن أن يوازن الخطر المتزايد لارتفاع البطالة. يعتقد أن سعر الفائدة المحايد قد ارتفع على الأرجح إلى حوالي 3.1%، مما يعني أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد لا تكون تقييدية كما كان يُعتقد سابقًا.

وأضاف كاشكاري أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُسرّع من تخفيضات أسعار الفائدة إذا ضعف سوق العمل، أو يُوقفها مؤقتًا إذا ظل التضخم مستقرًا، أو حتى يرفعها مجددًا إذا عادت ضغوط الأسعار - مع أنه يرى أن احتمال أن تدفع الرسوم الجمركية وحدها التضخم فوق 3% هو احتمال منخفض.

رافائيل بوستيك (بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا):

ركز بوستيك على تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يدعم العمال، ولكنه قد يحل محلهم أيضًا عندما يكون ذلك مجديًا اقتصاديًا - مما يجعل إعادة تأهيل المهارات (تعلم مهارات جديدة) أمرًا ضروريًا. ووصف هذه الفترة بأنها "أصعب فترة للتنبؤ" في ظل التحول الهيكلي، لكنه أكد أن "لا أحد يعتقد أن كارثة تلوح في الأفق". كما أوضح أن الضمانات الحكومية من خلال فاني ماي وفريدي ماك تُساعد في إبقاء أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة منخفضة. لم يُعلق بوستيك على السياسة النقدية الحالية.

ماري سي. دالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو):

وصفت دالي الذكاء الاصطناعي بأنه قادر على إحداث تحولات إيجابية وتعزيز الإنتاجية، مضيفةً أنه لا يوجد دليل على فقدان أعداد كبيرة من الوظائف. ورفضت المخاوف من "فقاعة الذكاء الاصطناعي" باعتبارها تهديدًا ماليًا، واصفةً إياها بـ"فقاعة جيدة" تُحفّز الاستثمار الإنتاجي. كما أكدت دالي أن سوق العمل لا يزال أفضل مؤشر على قوة المستهلك، ولم تُعلّق على السياسة النقدية الحالية.