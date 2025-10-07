إنخفاض مؤشر US100 بنسبة 0.5%

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تحدي الربحية: تُضعف التكاليف المرتفعة والأسعار التنافسية ربحية الذكاء الاصطناعي، على عكس ما يُشاع.

تراجع حاد في مؤشر ناسداك: أدى التقرير الضعيف إلى انخفاض مؤشر US100 فورًا، وأثار مخاوف بشأن التمويل.

تراجع حاد في مؤشر ناسداك: أدى التقرير الضعيف إلى انخفاض مؤشر US100 فورًا، وأثار مخاوف بشأن التمويل.

تراجع حاد في مؤشر ناسداك: أدى التقرير الضعيف إلى انخفاض مؤشر US100 فورًا، وأثار مخاوف بشأن التمويل.

تراجع حاد في مؤشر ناسداك: أدى التقرير الضعيف إلى انخفاض مؤشر US100 فورًا، وأثار مخاوف بشأن التمويل.

تراجع حاد في مؤشر ناسداك: أدى التقرير الضعيف إلى انخفاض مؤشر US100 فورًا، وأثار مخاوف بشأن التمويل.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع هامش ربحية الذكاء الاصطناعي لشركة أوراكل: أثار هامش ربحية استئجار خوادم إنفيديا البالغ 14% شكوكًا كبيرة حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

تراجع مؤشر US100 بنسبة 0.5% اليوم، على الرغم من أن الانخفاضات وصلت لفترة وجيزة إلى 0.8%، وقياسًا على أعلى مستوى تاريخي تم تحقيقه قبل بدء التداول النقدي مباشرة، انخفض المؤشر بنسبة تصل إلى 1%. وتُعزى الخسائر في المقام الأول إلى تزايد الشكوك المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على شركة أوراكل.

انخفضت أسهم أوراكل بنسبة تصل إلى 5% عند الافتتاح بعد أن كشفت صحيفة "ذا إنفورميشن" عن تفاصيل مثيرة للقلق بشأن هوامش الشركة في أعمال الذكاء الاصطناعي. قد يكون هذا أول تحذير من احتمال المبالغة في تقييم القطاع بأكمله.

واستشهدت صحيفة "ذا إنفورميشن" ببيانات تُظهر هامش ربح إجمالي ضئيل بنسبة 14% على إيرادات أوراكل البالغة 900 مليون دولار من تأجير خوادم إنفيديا خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس. والأهم من ذلك، أن هذا أقل بكثير من الهامش النموذجي. ويشير التقرير إلى أن أوراكل ربما تكون قد تكبدت خسائر تصل إلى 100 مليون دولار في بعض عقود تأجير رقائق بلاكويل من إنفيديا.

يُقال إن ضعف الربحية يعود إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة برقائق إنفيديا باهظة الثمن، إلى جانب المنافسة الشديدة في مجالي التأجير والحوسبة السحابية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي. ويزيد من تفاقم المشكلة ارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة، وبناء بنى تحتية إضافية، وزيادة نفقات الموظفين.

في حين شهدت أوراكل ارتفاعًا هائلاً في الأسعار عقب نتائج الربع السابق، مدفوعةً بزيادة في تراكم الطلبات، يتساءل عدد متزايد من المحللين الآن عن ربحية الشركة المستقبلية. كشفت الشركة عن تراكم طلبات بقيمة 455 مليار دولار، بما في ذلك اتفاقية حديثة مع OpenAI بقيمة 300 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتُبلغ الشركة عن تدفق نقدي حر سلبي بسبب الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات الجديدة، مما يؤدي إلى نمو ديونها بوتيرة أسرع من ديون منافسيها.

في الآونة الأخيرة، ظهرت مخاوف أيضًا بشأن ما يُسمى "التمويل الدائري". ورغم أن هذه الأنماط لا تزال بعيدة كل البعد عن المخططات التي شوهدت خلال فقاعة الإنترنت، إلا أنها بدأت تُثير "علامات تحذير" بين المحللين.

مخطط أوراكل-أوبن إيه آي-إنفيديا

تستثمر إنفيديا في أوبن إيه آي (حتى 100 مليار دولار).

تشتري أوبن إيه آي خدمات أوراكل (التزام بقيمة 300 مليار دولار).

تستأجر أوراكل رقائق من إنفيديا.

تعود الأرباح إلى إنفيديا من خلال عمليات شراء الرقائق.

مؤشرات تحذيرية لمحللي وول ستريت

الإيرادات السنوية لشركة أوبن إيه آي أقل بخمس مرات من التزامها السنوي تجاه أوراكل.

تعرض AMD على أوبن إيه آي حصة 10% من أسهمها مقابل التزام بالشراء.

يحذر جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير في وول ستريت: "لماذا يدعم البائعون المشترين إذا كان الطلب لا نهائيًا؟"

رد فعل السوق والتوقعات الفنية

اختبر مؤشر US100 مستوى 25,000 نقطة اليوم، مما يوفر دعمًا إضافيًا مرتبطًا بالذروات المحلية التي سُجلت في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر. تُقلص شركة أوراكل خسائرها حاليًا، على الرغم من أن السعر كان قد اخترق سابقًا أدنى مستوياته المحلية المسجلة في الأول من أكتوبر، عاكسًا فعليًا نصف قفزة السعر التي حققها في العاشر من سبتمبر تقريبًا.

قد يُؤدي اختراق مؤشر US100 النهائي لمستوى 25,000 نقطة، إلى جانب اختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الصعودية الأخيرة، إلى تصحيح أكبر. يشير التصحيح الأخير في سبتمبر إلى وجود دعم عند مستوى 24,600 نقطة.