التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو 📄

- تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا. لا يُتوقع صدور بيانات رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.
- تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا. لا يُتوقع صدور بيانات رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.
من بين الأحداث الجديرة بالملاحظة أرقام مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وخطابات محافظي البنوك المركزية، بمن فيهم لين، ودي غيندوس، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا بايلي.
التقويم التفصيلي لليوم:
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة دي غيندوس من البنك المركزي الأوروبي
09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة لين من البنك المركزي الأوروبي
09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:
- مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع البناء من ستاندرد آند بورز: التوقعات 46.1؛ السابق 45.5؛
06:00 مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
06:30 مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة محافظ بنك إنجلترا بايلي
التقويم الاقتصادي: السوق يترقب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (08.10.2025)
ملخص يومي: أوراكل تضغط على المؤشرات للأسفل، والذهب يختبر مستوى 4000 دولار 💰
قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة: السوق يتطلع إلى مزيد من التيسير النقدي وسط صدمة الناتج المحلي الإجمالي
مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون تحولات هيكلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي؛ كاشكاري وميران يدعمان خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام 🔎