التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو 📄

تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا. لا يُتوقع صدور بيانات رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.

من بين الأحداث الجديرة بالملاحظة أرقام مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وخطابات محافظي البنوك المركزية، بمن فيهم لين، ودي غيندوس، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا بايلي.

التقويم التفصيلي لليوم:

08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة دي غيندوس من البنك المركزي الأوروبي

09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة لين من البنك المركزي الأوروبي

09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع البناء من ستاندرد آند بورز: التوقعات 46.1؛ السابق 45.5؛

06:00 مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

06:30 مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة محافظ بنك إنجلترا بايلي