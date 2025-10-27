ندوة مهمة عن الذهب و الفدرالي؟

- إلى أي مدى يمكن أن يخفض أسعار الفائدة دون إشعال التضخم من جديد؟
- الولايات المتحدة والصين تستعرضان قوتيهما قبل لقاء ترامب وشي — فهل نشهد عودة لحرب تجارية ناعمة؟
- هل تفتح العقوبات على روسيا الباب أمام طفرة جديدة في أسعار الطاقة؟
إتمام صفقة بـ11 مليار دولار بين أرامكو و"بلاك روك" خلال مبادرة مستقبل الاستثمار
مؤشر داكس يحقق مكاسب طفيفة بفضل شركات صناعة السيارات 📈 ارتفعت أسهم مرسيدس بنسبة 5% بفضل المبيعات المتفائلة
«أرامكو» تستحوذ على حصة أقلية في «هيوماين» التابعة للسيادي السعودي
تقترب قيمة شركة Nvidia من 5 تريليون دولار أمريكي مع ازدهار الذكاء الاصطناعي والإشارات الجيوسياسية التي تدفع النمو