١٠:٥٤ م · ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥

ندوة مهمة عن الذهب و الفدرالي؟

Hani Abuagla
  • إلى أي مدى يمكن أن يخفض أسعار الفائدة دون إشعال التضخم من جديد؟
  • الولايات المتحدة والصين تستعرضان قوتيهما قبل لقاء ترامب وشي — فهل نشهد عودة لحرب تجارية ناعمة؟
  • هل تفتح العقوبات على روسيا الباب أمام طفرة جديدة في أسعار الطاقة؟
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥, ٤:٥٩ م

إتمام صفقة بـ11 مليار دولار بين أرامكو و"بلاك روك" خلال مبادرة مستقبل الاستثمار
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥, ٤:٤٣ م

مؤشر داكس يحقق مكاسب طفيفة بفضل شركات صناعة السيارات 📈 ارتفعت أسهم مرسيدس بنسبة 5% بفضل المبيعات المتفائلة
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥, ٤:٢٦ م

«أرامكو» تستحوذ على حصة أقلية في «هيوماين» التابعة للسيادي السعودي
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥, ٢:٣٥ م

تقترب قيمة شركة Nvidia من 5 تريليون دولار أمريكي مع ازدهار الذكاء الاصطناعي والإشارات الجيوسياسية التي تدفع النمو

