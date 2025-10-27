ارتفاع الأرباح المتوقعة لبنك أبوظبي التجاري في الربع الثالث

تترقب الأسواق الإماراتية نتائج أعمال بنك أبوظبي التجاري الذي تصدر نتائجه اليوم وسط توقعات بنمو الأرباح الصافية بالربع الثالث 31% إلى 3.1 مليار درهم على أساس سنوي والتي تترافق مع إيجابية في الإيرادات وارتفاع ب 16% ما يعادل 5.5 مليار درهم.

يجدر الإشارة أن النتائج المالية المتوقعة لنك ابوظبي التجاري للتسعة أشهر ذهبت نحو 19% نموا في الارباح الصافية لتتجاوز 8.1 مليار درهم .

في ما يتعلق بسهم أبوظبي التجاري فعمومية البنك قد اقرت زيادة رأس االمال من خلال إصدار أسهم أولوية وحقوق أولوية من خلال زيادة ب 7.9 مليار سهم وبالتالي البنك قام خلال فترة ببيع ديون متعثرة ب 1.4 مليار دولار أمريكي لصندوق تحوط أمريكي.

بالنظر إلى أداء سهم بنك أبوظبي التجاري منذ مطلع العام فقد شهد ارتفاعات واضحة ب48 % وبالتالي فعائد التوزيعات في 3.8 % الذي يعتبر إيجابيا.