ارتفاع الأرباح المتوقعة لبنك أبوظبي التجاري في الربع الثالث

- 3.1 مليار درهم الأرباح المتوقعة لبنك أبوظبي التجاري في الربع الثالث 2025
- 3.1 مليار درهم الأرباح المتوقعة لبنك أبوظبي التجاري في الربع الثالث 2025
تترقب الأسواق الإماراتية نتائج أعمال بنك أبوظبي التجاري الذي تصدر نتائجه اليوم وسط توقعات بنمو الأرباح الصافية بالربع الثالث 31% إلى 3.1 مليار درهم على أساس سنوي والتي تترافق مع إيجابية في الإيرادات وارتفاع ب 16% ما يعادل 5.5 مليار درهم.
يجدر الإشارة أن النتائج المالية المتوقعة لنك ابوظبي التجاري للتسعة أشهر ذهبت نحو 19% نموا في الارباح الصافية لتتجاوز 8.1 مليار درهم .
في ما يتعلق بسهم أبوظبي التجاري فعمومية البنك قد اقرت زيادة رأس االمال من خلال إصدار أسهم أولوية وحقوق أولوية من خلال زيادة ب 7.9 مليار سهم وبالتالي البنك قام خلال فترة ببيع ديون متعثرة ب 1.4 مليار دولار أمريكي لصندوق تحوط أمريكي.
بالنظر إلى أداء سهم بنك أبوظبي التجاري منذ مطلع العام فقد شهد ارتفاعات واضحة ب48 % وبالتالي فعائد التوزيعات في 3.8 % الذي يعتبر إيجابيا.
إتمام صفقة بـ11 مليار دولار بين أرامكو و"بلاك روك" خلال مبادرة مستقبل الاستثمار
«أرامكو» تستحوذ على حصة أقلية في «هيوماين» التابعة للسيادي السعودي
التقويم الاقتصادي: بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا وماج 7 شركات تتنافس على جذب انتباه المستثمرين (29.10.2025)
عاجل: مؤشر SPA35 ينخفض بعد أن جاء الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا أقل من المتوقع 🇪🇸 📉