مدير أصول بـ5.4 تريليون دولار يعزز حضوره في السعودية بمقر إقليمي

افتتحت شركة " ستيت ستريت " الأميركية، التي تدير أصولاً بقيمة 5.4 تريليون دولار عالمياً، مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الرهان المتزايد من كبرى مؤسسات إدارة الأصول العالمية على السوق بالمملكة، والفرص الاستثمارية المتنامية في المنطقة حيث حصلت الشركة على موافقة وزارة الاستثمار السعودية لافتتاح المقر الجديد، الذي سيعمل كمركز للتوجيه الاستراتيجي والإدارة الإقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم .

يأتي هذا التوسع في وقت تتوقع فيه الشركة أن تنمو الأصول المالية في المنطقة إلى 9 تريليونات دولار بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 6 تريليونات دولار حالياً، وفقاً لما ذكره أوليفر بيرغر، رئيس وحدة أسواق النمو الاستراتيجي في مقابلة سابقة مع "بلومبرغ"، التي كشفت عن توظيف الشركة لفريق من مديري المحافظ في الرياض.

يشار أنه تقدم "ستيت ستريت" خدماتها في المملكة منذ أكثر من 25 عاماً. وفي عام 2020، أطلقت عملياتها المحلية. بحسب الشركة، تصل قيمة الأصول تحت الحفظ أو الإدارة إلى 127 مليار دولار، بينما بلغت الأصول تحت الإدارة للعملاء 60 مليار دولار.

يذكر أنه في مطلع العام الجاري، استثمر صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة ، 200 مليون دولار (750 مليون ريال) في صندوق "ستيت ستريت غلوبال أدفايزورس" المتداول في البورصة، والذي يتتبع مؤشر "جيه بي مورغان السعودية المجمع للسندات".