التقويم الاقتصادي: خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

تبدأ أولى جلسات التداول في الأسبوع الجديد بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع (المعادن الثمينة) والنفط، بالإضافة إلى انتعاش متعمق للدولار الأمريكي وعملات أستراليا. في الوقت نفسه، يتراجع الين الياباني والعملات المشفرة. خلال جلسة اليوم، سينصب اهتمام المستثمرين بشكل أساسي على العديد من خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين سيعلقون على نهجهم في السياسة النقدية في أعقاب خفض أسعار الفائدة الأخير.

تقويم اقتصادي مفصل لليوم:

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المنتجين الداخلي: توقعات 0.2% على أساس شهري؛ السابق 0.7% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المنتجين الداخلي: السابق 2.6% على أساس سنوي؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي لشهر أغسطس:

توقعات 1.2% على أساس شهري؛ السابق 0.3% على أساس شهري؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس:

السابق: 0.8% على أساس سنوي؛

1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة جيرمان بوبا مودرير

2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة بيل، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة ويليامز، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة لين، رئيس البنك المركزي الأوروبي

5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة ناجل، رئيس بنك جرينتش

6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - كلمة روجرز، نائب محافظ بنك كندا

6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة جيرمان بوبا بالز

7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة بيلي، محافظ بنك إنجلترا

8:45 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - كلمة كوزيكي، نائب محافظ بنك كندا