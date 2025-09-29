التقويم الاقتصادي: خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي 🎙️

نبدأ أسبوعًا جديدًا حافلًا. ومن بين الأحداث الرئيسية اليوم خطابات من محافظي البنوك المركزية، وخاصةً من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سنحصل بعد قليل على بيانات مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المستهلك المنسق، ومبيعات التجزئة من إسبانيا.

تحتل السياسة النقدية الآن مركز اهتمام السوق نظرًا لعودة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ولهذا السبب، تُعد تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مهمة بشكل خاص. سنستمع اليوم، من بين آخرين، إلى Musalem وBostic وWaller وWilliams وHammack من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى Lane وMüller وKažaks وSchnabel من البنك المركزي الأوروبي.

الجدول الزمني المفصل لليوم:

08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس:

مبيعات التجزئة الإسبانية: 4.7% سابقًا على أساس سنوي؛

08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني المنسق: توقعات 3.0% على أساس سنوي؛ السابق ٢.٧٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: توقعات ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٠٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: توقعات ٣.١٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.٧٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: توقعات -٠.٢٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٠٪ على أساس شهري؛ ١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة شنابل من البنك المركزي الأوروبي

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني

١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي

١:٠٠ ظهرًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة لين، عضو البنك المركزي الأوروبي

١:٠٠ ظهرًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة رامسدن، عضو لجنة السياسة النقدية

٦:١٥ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة الرئيس الأمريكي ترامب

٦:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة ويليامز، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

١١:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة بوستيك، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة