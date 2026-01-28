التقويم الاقتصادي: قرار الاحتياطي الفيدرالي – الأسواق تتراجع بشكل حاد عن توقعات خفض الفائدة 🔎

الحدث الأبرز اليوم، بل والأسبوع بأكمله، هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وقبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي، ستترقب الأسواق أيضًا قرار بنك كندا بشأن السياسة النقدية. كما سيتابع المستثمرون نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى بعد إغلاق جلسة التداول الأمريكية اليوم.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي:
- تشير توقعات الأسواق إلى انعدام احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، حيث لا تتجاوز نسبة الخفض 2.8%.
- من المتوقع الآن أن يكون الخفض الأول في يوليو/تموز فقط. كما لم تعد الأسواق تتوقع خفضين هذا العام، بما يتماشى مع الرسم البياني الذي عُرض في ديسمبر/كانون الأول.
- بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن، هناك مجال لسياسة نقدية متشددة، مع عدم وجود توجيهات واضحة بشأن موعد عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة التيسير النقدي.
- في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، قد يكون للمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أهمية بالغة. وقد تم استيعاب القرار بالكامل في السوق، وسيعتمد سرد السوق بشكل كبير على لهجة باول. ومن المتوقع أيضًا أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25%.
جدول أعمال اليوم بالتفصيل:
- ٢:٤٥ مساءً بتوقيت غرينتش - قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة
- ٣:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - المؤتمر الصحفي لبنك كندا
- ٣:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - إعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام الأسبوعية
- ٧:٠٠ مساءً بتوقيت غرينتش - قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة
- ٧:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - المؤتمر الصحفي للاحتياطي الفيدرالي
- بعد انتهاء جلسة التداول الأمريكية - إعلان أرباح مايكروسوفت، وتسلا، وميتا بلاتفورمز
سلطة أبوظبي العالمي تقدم 5 مقترحات بشأن تعدين الأصول المشفّرة
أدنوك تتوقع بقاء الطلب على النفط فوق 100 مليون برميل يومياً حتى 2040
شركات النفط الخليجية تجمع مليارات الدولارات من صفقات البنية التحتية
التقويم الاقتصادي: الميزان التجاري لشهر نوفمبر وطلبات المصانع الأمريكية 📈