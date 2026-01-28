التقويم الاقتصادي: قرار الاحتياطي الفيدرالي – الأسواق تتراجع بشكل حاد عن توقعات خفض الفائدة 🔎

تشير توقعات الأسواق إلى انعدام احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، حيث لا تتجاوز نسبة الخفض 2.8%.

من المتوقع الآن أن يكون الخفض الأول في يوليو/تموز فقط. كما لم تعد الأسواق تتوقع خفضين هذا العام، بما يتماشى مع الرسم البياني الذي عُرض في ديسمبر/كانون الأول.

بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن، هناك مجال لسياسة نقدية متشددة، مع عدم وجود توجيهات واضحة بشأن موعد عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة التيسير النقدي.

