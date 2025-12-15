التقويم الاقتصادي: الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي، والتضخم في كندا (15/12/2025)

لن يشهد يوم الاثنين بيانات اقتصادية كلية قليلة بشكل غير معتاد، مع أن الاهتمام سينصبّ في الغالب على الأسواق خارج الولايات المتحدة.

بعد صدور البيانات من سويسرا، سيراقب المستثمرون في أوروبا عن كثب بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر. ورغم انتعاش البيانات من أدنى مستوى لها في أغسطس، إلا أن هذا الانتعاش كان أقل قوة من المتوقع (1.2% مقابل توقعات 2.1%)، متأثرًا بشكل رئيسي بقطاع السلع الاستهلاكية. لذا، سيمثل هذا الإصدار بالنسبة للمستثمرين اختبارًا حاسمًا لإشارات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة التي تشير إلى توقعات نمو أعلى لمنطقة اليورو. وفي بولندا، سيتم أيضًا نشر القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، من المقرر صدور سلسلة من البيانات من كندا. وسيلعب مؤشر أسعار المستهلكين دورًا بالغ الأهمية، نظرًا للتوقف الحالي لخفض أسعار الفائدة. أما في الولايات المتحدة، فسيكون الإصدار الوحيد هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإقليمي في نيويورك.

الجدول الاقتصادي لليوم:

07:30 بتوقيت غرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

مؤشر أسعار المنتجين: الحالي -1.6% على أساس سنوي؛ انخفاض بنسبة 1.7% على أساس سنوي (السابق)

مؤشر أسعار المنتجين: انخفاض بنسبة 0.5% على أساس شهري (الحالي)؛ انخفاض بنسبة 0.3% على أساس شهري (السابق)

10:00 بتوقيت غرينتش، بولندا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

مؤشر أسعار المستهلك: التوقع 2.4% على أساس سنوي (السابق)؛ 2.8% على أساس سنوي (السابق)

مؤشر أسعار المستهلك: التوقع 0.1% على أساس شهري (السابق)؛ 0.1% على أساس شهري (السابق)

10:00 بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر:

الإنتاج الصناعي: 1.2% على أساس سنوي (السابق)

الإنتاج الصناعي: 0.2% على أساس شهري (السابق)

13:15 بتوقيت غرينتش، كندا - بدء بناء المساكن لشهر نوفمبر:

232.8 ألف (السابق)

13:30 بتوقيت غرينتش، كندا - مبيعات التصنيع لشهر أكتوبر:

التوقع -1.1% على أساس شهري (السابق) 3.3% شهريًا سابقًا

13:30 بتوقيت غرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

مؤشر أسعار المستهلك الشهري: 0.2% شهريًا سابقًا

مؤشر أسعار المستهلك السنوي: 2.2% سنويًا سابقًا

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهريًا): 0.6% شهريًا سابقًا

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا): 2.9% سنويًا سابقًا

مؤشر أسعار المستهلك المشترك: 2.7% سنويًا سابقًا

مؤشر أسعار المستهلك المعدل: 3.0% سنويًا سابقًا

متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك: 2.9% سنويًا سابقًا

13:30 بوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت الصناعي لولاية نيويورك لشهر ديسمبر:

18.70 سابقًا

15:30 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، جون ويليامز، يتحدث

00:30 بتوقيت غرينتش، اليابان - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر: