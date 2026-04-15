التقويم الاقتصادي: الأرباح وخطابات البنوك المركزية 🎙️

يتضمن جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم مجموعة متنوعة من الأحداث، حيث يبدأ موسم إعلان أرباح الربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى تصريحات من كبار مسؤولي البنوك المركزية.
وفي الوقت نفسه، سنتابع قراءات مؤشر أسعار المستهلك في أوروبا (بما في ذلك فرنسا وبولندا وسلوفاكيا) وبيانات أسعار الصادرات والواردات الأمريكية، والتي قد تكون ذات أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة.
أهم إعلانات الأرباح:
- ASML - قبل افتتاح السوق
- بنك أوف أمريكا - قبل افتتاح السوق
- مورغان ستانلي - قبل افتتاح السوق
حصاد الأسواق (15.04.2026)
عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يأتي أضعف من المتوقع. اليورو مقابل الدولار الأمريكي يرتفع.
🚩 تقرير الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة أضعف بكثير من المتوقع
التقويم الاقتصادي: تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وخطابات محافظي البنوك المركزية في دائرة الضوء