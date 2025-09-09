التقويم الاقتصادي: الأسواق تنتظر بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع 💲

لا يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم أي بيانات رئيسية قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية. من أهم الأحداث إصدار مؤشر أسعار المستهلك المجري، بالإضافة إلى خطابات رئيس البنك الوطني السويسري شليغل ورئيس البنك المركزي الألماني ناغل.
الجدول التفصيلي لليوم:
12:30 مساءً بتوقيت غرينتش، ألمانيا - كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناغل
12:50 مساءً بتوقيت غرينتش، سويسرا - كلمة نائب رئيس البنك الوطني السويسري شليغل