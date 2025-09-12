اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: الأسواق تنتظر مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكي وتوقعات التضخم

١:١١ م ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

لن تشهد جلسة التداول اليوم في أوروبا والولايات المتحدة بيانات اقتصادية كلية رئيسية، ولكن من أهمها القراءة الأولية لشهر سبتمبر لمسح جامعة ميشيغان، والمقرر صدورها الساعة الرابعة مساءً. إضافةً إلى ذلك، سيتابع مستثمرو أسواق السلع تقلبات أسعار المنتجات الزراعية المسائية عقب تقرير WASDE.

الأحداث الرئيسية

12:30 بتوقيت غرينتش كندا – تصاريح البناء: المتوقع +4% مقابل -9% سابقاً

2 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة – مؤشر مشاعر المستهلك من جامعة ميتشيغان (سبتمبر): 58 مقابل 58.2 سابقاً

  • التوقعات: 56.2 المتوقع مقابل 55.9 سابقاً
  • الظروف الحالية: 62 المتوقع مقابل 61.7 سابقاً
  • توقعات التضخم لعام واحد: 4.8% المتوقع مقابل 4.8% سابقاً
  • توقعات التضخم لخمس سنوات: 3.4% المتوقع مقابل 3.5% سابقاً

4 مساءً بتوقيت غرينتش، تقرير إدارة الزراعة الأمريكية WASDE – تقديرات العرض والطلب الزراعي:

  • القمح: 869 مليون مقابل 869 مليون سابقاً
  • فول الصويا: 291 مليون مقابل 290 مليون سابقاً
  • القطن: 3.8 مليون مقابل 3.6 مليون سابقاً
  • الذرة: 2007.5 مليون مقابل 2117 مليون سابقاً
أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
