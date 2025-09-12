التقويم الاقتصادي: الأسواق تنتظر مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكي وتوقعات التضخم

لن تشهد جلسة التداول اليوم في أوروبا والولايات المتحدة بيانات اقتصادية كلية رئيسية، ولكن من أهمها القراءة الأولية لشهر سبتمبر لمسح جامعة ميشيغان، والمقرر صدورها الساعة الرابعة مساءً. إضافةً إلى ذلك، سيتابع مستثمرو أسواق السلع تقلبات أسعار المنتجات الزراعية المسائية عقب تقرير WASDE.
الأحداث الرئيسية
12:30 بتوقيت غرينتش كندا – تصاريح البناء: المتوقع +4% مقابل -9% سابقاً
2 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة – مؤشر مشاعر المستهلك من جامعة ميتشيغان (سبتمبر): 58 مقابل 58.2 سابقاً
- التوقعات: 56.2 المتوقع مقابل 55.9 سابقاً
- الظروف الحالية: 62 المتوقع مقابل 61.7 سابقاً
- توقعات التضخم لعام واحد: 4.8% المتوقع مقابل 4.8% سابقاً
- توقعات التضخم لخمس سنوات: 3.4% المتوقع مقابل 3.5% سابقاً
4 مساءً بتوقيت غرينتش، تقرير إدارة الزراعة الأمريكية WASDE – تقديرات العرض والطلب الزراعي:
- القمح: 869 مليون مقابل 869 مليون سابقاً
- فول الصويا: 291 مليون مقابل 290 مليون سابقاً
- القطن: 3.8 مليون مقابل 3.6 مليون سابقاً
- الذرة: 2007.5 مليون مقابل 2117 مليون سابقاً