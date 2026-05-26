التقويم الاقتصادي: الجغرافيا السياسية في دائرة الضوء (25/05/2026)

يتزايد عدم اليقين في الأسواق مجدداً بسبب الضربات الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية على إيران ولبنان. ونتيجةً لذلك، سينصبّ اهتمام الأسواق العالمية بشكل أساسي على الجغرافيا السياسية. بعد عطلة الأسواق في الولايات المتحدة، يبدو جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيفاً نسبياً، إلا أن جلسة ما بعد الظهر ستشهد صدور عدة بيانات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية

باستثناء المؤشرات الرائدة والمتزامنة من اليابان، لم تصدر أي بيانات اقتصادية كلية رئيسية أو غير متوقعة من الاقتصادات الآسيوية الكبرى.

جدول البيانات الاقتصادية الكلية

13:00 (بتوقيت بريطانيا) | المجر - قرار سعر الفائدة. الإجماع: الإبقاء عند 6.25%

14:00 (بتوقيت بريطانيا) | الولايات المتحدة - مؤشر ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لأسعار المنازل (مارس). الإجماع: غير متوفر | السابق: غير متوفر

15:00 (بتوقيت بريطانيا) | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (مايو). الإجماع: 92 | السابق: 92.8

15:30 (بتوقيت بريطانيا) | الولايات المتحدة - مؤشر دالاس الفيدرالي للتصنيع (مايو). الإجماع: غير متوفر | السابق: غير متوفر

