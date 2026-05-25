ملخص اليوم: تفاؤل السلام يدفع الأسواق العالمية نحو انتعاش قوي

📈 أسواق الأسهم

شهدت جلسة اليوم تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين العالميين، مدفوعاً باستبعاد سيناريو خفض التصعيد في الشرق الأوسط واحتمالية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة، ظل سوق الأسهم في وول ستريت مغلقاً، إلا أن تداول العقود الآجلة كان نشطاً للغاية، مما عكس بوضوح اتجاه معنويات السوق.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.3%، مما يُظهر عودة الإقبال على المخاطرة وتحولاً واضحاً عن التوجه الدفاعي الذي ساد قبل أيام قليلة.

شهدت أسواق التداول الأوروبية اليوم مكاسب ملحوظة، حيث تفاعلت أسواق القارة العجوز بقوة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية:

ارتفع مؤشر كاك 40 بأكثر من 1.7%،

وصعد مؤشر داكس بأكثر من 2%،

ارتفع مؤشر آيبكس 35 بأكثر من 2.2%،

أغلق مؤشر يورو ستوكس 50 اليوم مرتفعًا بنسبة 1.9% تقريبًا.

أظهرت جلسة اليوم أمرًا رئيسيًا واحدًا، وهو أن الأسواق المالية تؤمن بشدة بإمكانية تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع بقاء التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان المستثمرون قد استبقوا نجاح المفاوضات بشكل كامل، والتي لا تزال شديدة الحساسية سياسيًا.

🌍 الجيوسياسة

وكان العامل الأبرز في تحركات اليوم هو الأخبار الجديدة المتعلقة بمفاوضات السلام، بما في ذلك تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي ذكر أن المحادثات مع طهران قد اكتملت بنسبة 90-95%، وأن إطار الاتفاق المحتمل يزداد وضوحًا.

تحدث دونالد ترامب بتفاؤل، مؤكدًا أن المحادثات تجري في "أجواء إيجابية للغاية".

ووفقًا لمصادر مقربة من البيت الأبيض، فإن الأطراف على وشك توقيع مذكرة تفاهم شاملة بشأن تعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع تأجيل بعض القضايا الأكثر إشكالية إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات.

وتتزايد المعلومات حول إمكانية مشاركة الصين كضامن للاتفاق المرتقب، حيث ستلعب بكين دور الوسيط في تحقيق الاستقرار والإشراف على الالتزام بالبنود المتفق عليها.

ويبدأ المستثمرون باستبعاد سيناريو التطبيع التدريجي للوضع الجيوسياسي والاستعادة الجزئية لسيولة التجارة عبر مضيق هرمز، الذي لا يزال أحد أهم ممرات نقل النفط العالمية.

🛢️ السلع والمعادن الثمينة

تفاعل سوق السلع بقوة مع المعلومات الواردة، حيث تعرض خام برنت لضغوط كبيرة على العرض، وانخفض سعره في بعض الأحيان بنحو 7%، ليصل إلى حوالي 93-94 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وذلك نتيجة لتوقعات التطبيع الجزئي للوضع حول مضيق هرمز وإمكانية استعادة استقرار إمدادات الطاقة.

كما لوحظت معنويات إيجابية في سوق المعادن الثمينة، حيث ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1%، بينما ارتفع سعر الفضة بنحو 3%، مما يدل على أن المستثمرين يتجهون بشكل واضح نحو الأصول البديلة في ظل ضعف الدولار وتحسن معنويات الإقبال على المخاطرة.

🪙 العملات الرقمية

استمرت المعنويات الإيجابية أيضًا في سوق العملات الرقمية، حيث ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1.3% ليقترب من مستوى 78 ألف دولار أمريكي، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنحو 1.5%، ليتداول في حدود 2140 دولارًا أمريكيًا.