حصاد الأسواق: الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران - ما هي الخطوة التالية في المفاوضات؟ (25/05/2026)

شهدت الأسواق مكاسب كبيرة يوم الاثنين، مدفوعةً بتقارير تُشير إلى اقتراب واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم من 14 بندًا.

وأنهى مؤشر داكس الألماني تداولات اليوم مرتفعًا بنسبة 2%، وكذلك مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي. كما ارتفعت مؤشرات أوروبية أخرى، إلى جانب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب (أُغلقت أسواق النقد الأمريكية أمس بمناسبة يوم الذكرى).

🌍 الجغرافيا السياسية

أعرب الجانبان عن تفاؤل كبير بشأن سير المفاوضات.

وقدّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات قد اكتملت بنسبة 90-95%، وأنه من المتوقع صدور أخبار سارة قريبًا.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن الفجوات التفاوضية بين الطرفين تتقلص.

إلا أنه خلال الليل، وردت أنباء عن غارة شنتها القوات الأمريكية على منشآت تقع جنوب إيران، يُرجح أنها بالقرب من بندر عباس. بحسب القيادة المركزية الأمريكية، استهدف القصف مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وسفنًا مكلفة بزرع الألغام في مضيق هرمز.

وأكد روبيو أن الضربات لن تعرقل المفاوضات، إذ تركز المحادثات الجارية في قطر حاليًا على "الصياغة المناسبة" لاتفاقية محتملة بين واشنطن وطهران.

وتفيد وسائل الإعلام العالمية أيضًا بشن إسرائيل غارات إضافية على لبنان. وورد أن القصف وقع في جنوب البلاد، في منطقتي صور والنبطية. وصرح بنيامين نتنياهو قائلًا: "لن نخفف من وتيرتنا؛ بل على العكس، طلبت منهم تصعيد الأمور".

🌏 آسيا

يسود تباين في معنويات الأسواق الآسيوية. فقد سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مستويات قياسية جديدة (+2.8%)، بينما انخفض مؤشرا نيكاي 225 (-0.4%) وشنغهاي المركب (-0.8%).

💱 العملات

في تداولات الصباح الباكر، استعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي تكبدها يوم الاثنين، محققًا ارتفاعًا مقابل جميع عملات مجموعة العشر. في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي والعملات الاسكندنافية إلى أدنى مستوياتها (بانخفاض يتراوح بين 0.3% و0.4%).

🛢️ السلع

بعد ظهور مؤشرات جديدة على تصاعد التوترات، تتجه أسعار النفط الخام نحو الارتفاع مجددًا. ارتفع كل من خام غرب تكساس الوسيط (92 دولارًا) وخام برنت (98.30 دولارًا) بنحو 2%.

في المقابل، يتراجع الذهب (-0.9%)، ويحوم حاليًا حول 4530 دولارًا للأونصة. من المرجح أن يكون هذا التراجع مدفوعًا، جزئيًا على الأقل، بارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

₿ العملات المشفرة

يشير سوق العملات المشفرة أيضًا إلى انخفاض. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 76800 دولار. تشهد عملة إيثيريوم خسارة مماثلة في حجمها.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في شركة XTB