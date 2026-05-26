مخطط اليوم: النفط (26.05.2026)

بعد تحسن معنويات السوق يوم الاثنين، والذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار سلع الطاقة، نشهد حاليًا انعكاسًا جزئيًا مدفوعًا بتقارير عن غارة جوية أمريكية على منشآت تقع جنوب إيران، يُرجح أنها بالقرب من بندر عباس. وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% في تداولات الصباح.

من المتوقع استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يحد من حجم الانخفاضات. وتشير التقارير إلى أن الطرفين يركزان بشكل أساسي على "الصياغة المناسبة" للاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران.

يترقب المستثمرون بشغف المزيد من المعلومات التي قد تؤكد أو تنفي فرضية تضييق الفجوة التفاوضية بين الطرفين. في الوقت الراهن، لا نتلقى سوى إشارات تتعلق باستمرار القصف الإسرائيلي للبنان، وهو ما لا يبعث بالتأكيد على التفاؤل في الأسواق.

الرسم البياني 1: خام غرب تكساس الوسيط (24/07/2024 - 25/05/2026)

المصدر: xStation، ٢٥ مايو ٢٠٢٦

يشهد السوق حاليًا مرحلة تصحيح أعمق بعد بلوغه أعلى مستوياته المحلية. وتشير أنماط الشموع اليابانية الأخيرة إلى وجود ضغط بيعي. ويُعدّ مستوى ٩٠ دولارًا أمريكيًا أقرب مستوى دعم وحاجزًا نفسيًا هامًا، ويُعتبر الحفاظ عليه أمرًا بالغ الأهمية للمشترين. ويقع مستوى الدعم الرئيسي التالي عند ٨٥ دولارًا أمريكيًا. ويُشكّل المتوسط ​​المتحرك البسيط الأزرق (SMA ٥٠) مقاومة ديناميكية حاليًا.