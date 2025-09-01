اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي الكلي: يوم مؤشرات مديري المشتريات

٩:٥٢ ص ١ سبتمبر ٢٠٢٥

لا يُصادف اليوم الأول من سبتمبر عودة المدارس فحسب، بل يُمثل أيضًا نهاية غير رسمية للعطلة الصيفية للعديد من المشاركين في السوق. كان موسم العطلات الماضي حافلًا بالأحداث نتيجةً لتطورات مُختلفة، كان دونالد ترامب مسؤولًا عنها إلى حد كبير. سيكون اليوم أكثر هدوءًا، إذ يصادف أول اثنين من سبتمبر عيد العمال في الولايات المتحدة، وستكون وول ستريت مغلقة. ومع ذلك، ليس من المُستبعد أن يُعلق دونالد ترامب على قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية تعريفاته الجمركية المتبادلة.

 

التقويم:

  • 07:30 بتوقيت جرينتش سويسرا - مبيعات التجزئة (المتوقع: 3.6% سنويًا؛ السابق: 3.8% سنويًا)
  • 08:00 بتوقيت جرينتش بولندا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 46.8؛ السابق: 45.9)
  • 08:15 بتوقيت جرينتش إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 52؛ السابق: 51.9)
  • 08:30 بتوقيت جرينتش سويسرا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 46.9؛ السابق: 48.8)
  • 08:45 بتوقيت جرينتش فرنسا - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 49.9؛ السابق: 48.2)
  • 08:55 بتوقيت جرينتش ألمانيا - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 49.9؛ السابق: 49.1)
  • 09:00 بتوقيت جرينتش منطقة اليورو - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 50.5؛ السابق: ٤٩.٨)
  • ٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا - الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثاني (المتوقع: ٣.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٣.٢٪ على أساس سنوي)
  • ٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا - الناتج المحلي الإجمالي الفصلي (المتوقع: ٠.٨٪ على أساس ربع سنوي؛ السابق: ٠.٧٪ على أساس ربع سنوي)
  • ٩:٣٠ بتوقيت جرينتش - المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي (المتوقع: ٤٧.٣؛ السابق: ٤٨)
أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
