التقويم الاقتصادي الكلي: يوم مؤشرات مديري المشتريات

لا يُصادف اليوم الأول من سبتمبر عودة المدارس فحسب، بل يُمثل أيضًا نهاية غير رسمية للعطلة الصيفية للعديد من المشاركين في السوق. كان موسم العطلات الماضي حافلًا بالأحداث نتيجةً لتطورات مُختلفة، كان دونالد ترامب مسؤولًا عنها إلى حد كبير. سيكون اليوم أكثر هدوءًا، إذ يصادف أول اثنين من سبتمبر عيد العمال في الولايات المتحدة، وستكون وول ستريت مغلقة. ومع ذلك، ليس من المُستبعد أن يُعلق دونالد ترامب على قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية تعريفاته الجمركية المتبادلة.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
التقويم:
- 07:30 بتوقيت جرينتش سويسرا - مبيعات التجزئة (المتوقع: 3.6% سنويًا؛ السابق: 3.8% سنويًا)
- 08:00 بتوقيت جرينتش بولندا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 46.8؛ السابق: 45.9)
- 08:15 بتوقيت جرينتش إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 52؛ السابق: 51.9)
- 08:30 بتوقيت جرينتش سويسرا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 46.9؛ السابق: 48.8)
- 08:45 بتوقيت جرينتش فرنسا - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 49.9؛ السابق: 48.2)
- 08:55 بتوقيت جرينتش ألمانيا - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 49.9؛ السابق: 49.1)
- 09:00 بتوقيت جرينتش منطقة اليورو - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (المتوقع: 50.5؛ السابق: ٤٩.٨)
- ٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا - الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثاني (المتوقع: ٣.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٣.٢٪ على أساس سنوي)
- ٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا - الناتج المحلي الإجمالي الفصلي (المتوقع: ٠.٨٪ على أساس ربع سنوي؛ السابق: ٠.٧٪ على أساس ربع سنوي)
- ٩:٣٠ بتوقيت جرينتش - المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي (المتوقع: ٤٧.٣؛ السابق: ٤٨)