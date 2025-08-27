اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: المستثمرون ينتظرون أرباح Nvidia 📌

١١:٣٥ ص ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥

تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا ولا يتضمن أي أحداث رئيسية، باستثناء تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول مخزونات النفط الخام الأسبوعية.

ومع ذلك، سيراقب المستثمرون عن كثب إصدارًا مختلفًا - أرباح إنفيديا الفصلية. وقد تأخرت السنة المالية للشركة شهرًا واحدًا، مما يعني أن نتائجها تأتي متأخرة عن معظم شركات وول ستريت. اليوم، بعد إغلاق السوق الأمريكية، سنعرف نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2026. وفي وقت لاحق من اليوم، سيتم نشر تحليل مفصل لما قبل الأرباح على موقعنا الإلكتروني.

تقويم اليوم:

 

11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - إجمالي الباحثين عن عمل في فرنسا لشهر يوليو:

 

  • السابق: 2,980.6 ألف؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات الجملة لشهر يوليو:

 

  • السابق: 0.7% على أساس شهري؛

03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

 

  • مخزونات البنزين: التوقعات -2.500 مليون؛ السابق -2.720 مليون؛
  • مخزونات المقطرات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة: التوقعات 1.100 مليون؛ السابق 2.343 مليون؛
  • مخزونات النفط الخام: التوقعات -2.000 مليون؛ السابق -6.014 مليون؛
