التقويم الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وخطابات أعضاء إضافيين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 🎙️

اليوم، سيكون الحدث الرئيسي على أجندة البيانات الاقتصادية هو تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 من منطقة اليورو. وستكون هذه القراءة الثانية من ثلاث قراءات. وتشير التوقعات إلى زيادة طفيفة على أساس ربع سنوي وتباطؤ طفيف في النمو السنوي مقارنةً بأرقام الربع الثاني من عام 2025.

بعد ذلك، سينتقل انتباه المستثمرين إلى ما وراء المحيط الأطلسي، حيث سنستمع إلى كلمات من أعضاء إضافيين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - بوستيك، وشميد، ولوغان. وقد أثبتت تصريحات الأمس أهميتها، حيث بدأ صانعو السياسات في الإشارة إلى دعمهم لإيقاف المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. حاليًا، تبلغ احتمالية خفض أسعار الفائدة 52% فقط - بانخفاض عن 94% قبل شهر.

الجدول التفصيلي لليوم:

07:45 صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: توقعات بنسبة 1.0% على أساس سنوي؛ سابقًا 1.2% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: توقعات بنسبة 0.1% على أساس شهري؛ سابقًا -1.0% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: توقعات بنسبة 0.9% على أساس سنوي؛ سابقًا 1.1% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: توقعات بنسبة 0.1% على أساس شهري؛ سابقًا -1.1% على أساس شهري؛

08:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: توقعات بنسبة 0.7% على أساس شهري؛ سابقًا -0.3% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: توقعات بنسبة 3.1% على أساس سنوي؛ سابقًا 3.0% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: توقعات بنسبة 0.5% على أساس شهري؛ سابقًا 0.2% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: توقعات بنسبة 3.2% على أساس سنوي؛ ٣.٠٪ سابقًا على أساس سنوي؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات التوظيف:

تغير التوظيف (الربع الثالث): توقعات ٠.١٪ على أساس ربع سنوي؛ سابقًا ٠.١٪ على أساس ربع سنوي؛

تغير التوظيف (الربع الثالث): توقعات ٠.٦٪ على أساس سنوي؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): توقعات ٠.٢٪ على أساس ربع سنوي؛ سابقًا ٠.١٪ على أساس ربع سنوي؛

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): توقعات ١.٣٪ على أساس سنوي؛ سابقًا ١.٥٪ على أساس سنوي؛

١٠:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - كلمة إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي

١١:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - كلمة نائب رئيس البنك المركزي الألماني، بوبا،

١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

مطالبات البطالة المستمرة: سابقًا ١٩٢٦ ألفًا؛

متوسط ​​مطالبات البطالة لأربعة أسابيع: سابقًا ٢٣٧.٥٠ ألفًا؛

الإنتاجية غير الزراعية (الربع الثالث): سابقًا ٣.٣٪ على أساس ربع سنوي؛

١:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش، كندا - مبيعات التصنيع لشهر سبتمبر:

توقعات ٢.٨٪ على أساس شهري؛ سابقًا -١.٠٪ على أساس شهري؛

02:20 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - كلمة بوستيك، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

03:00 مساءً بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - كلمة لين من البنك المركزي الأوروبي

03:05 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - كلمة شميد، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

07:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - كلمة لوغان، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

