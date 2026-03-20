التقويم الاقتصادي: التضخم في ألمانيا وكندا تحت الأضواء

تركز الأسواق اليوم بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية من ألمانيا وكندا. سيراقب المستثمرون عن كثب معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في كندا، بما في ذلك معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المنازل الجديدة. قد يكون لنتائج هذه البيانات تأثير كبير على معنويات السوق وتوقعات السياسة النقدية.

جدول اليوم (بتوقيت وسط أوروبا):

8:00 - ألمانيا

التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين (شهريًا): الفعلي -0.5% (المتوقع 0.3%؛ السابق -0.6%)

التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين (سنويًا): الفعلي -3.3% (المتوقع -2.7%؛ السابق -3%)

9:00 - بولندا

مؤشر الرفاهية (مارس): السابق 95.6

9:30 - بولندا

مؤشر المعنويات الاقتصادية (مارس)

10:00 - منطقة اليورو

ميزان الحساب الجاري (غير مُحدد): السابق 34.6 مليار يورو

ميزان الحساب الجاري (مُحدد): المتوقع 17.2 مليار يورو؛ السابق 14.6 مليار يورو

10:00 - إيطاليا

ميزان التجارة الخارجية (يناير): المتوقع 5.6 مليار يورو؛ 6.04 مليار يورو سابقًا

11:00 – منطقة اليورو

الميزان التجاري الخارجي (غير مُعدّل): 12.6 مليار يورو سابقًا

الميزان التجاري الخارجي (مُعدّل): 12.6 مليار يورو مُتوقعة؛ 11.6 مليار يورو سابقًا

12:00 – المملكة المتحدة

مؤشر طلبات الاتحاد الأوروبي (مارس): -29 مُتوقعة؛ -28 سابقًا

13:30 – كندا

التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجات الاستهلاكية (شهريًا): 0.6% مُتوقعة؛ 2.7% سابقًا

التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجات الاستهلاكية (سنويًا): 5.4% سابقًا

مبيعات التجزئة (شهريًا): 1.4% مُتوقعة؛ -0.4% سابقًا

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا): 1.2% مُتوقعة؛ 0.1% سابقًا

مؤشر أسعار المنازل الجديدة (شهريًا، فبراير): -0.3% مُتوقعة؛ انخفاض بنسبة 0.4%

18:00 - الولايات المتحدة الأمريكية

عدد منصات النفط (أسبوعيًا): 412

18:30 - ألمانيا