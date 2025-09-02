التقويم الاقتصادي: التضخم في منطقة اليورو، مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (02.09.2025)

بدأ شهر سبتمبر بشكل غير متوقع بعودة القضايا التجارية والاضطرابات المحيطة بقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية، الذي أيد الحكم الأصلي بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها دونالد ترامب. ستُحال القضية إلى المحكمة العليا. في حين أن تعليق الرسوم الجمركية قد يعني توفيرًا محتملًا للمصدرين، إلا أن عودة حالة عدم اليقين نفسها قد تُبطئ بعض الأنشطة التجارية، حيث تنتظر الشركات وضوح الرؤية قبل الشروع في مشاريع كبرى.

مع ذلك، ستتنافس الإصدارات الاقتصادية الكلية الرئيسية يوم الثلاثاء على جذب انتباه المستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات المؤشرات الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي. في أوروبا، ننتظر بيانات التضخم في منطقة اليورو، والتي من شأنها أن تُعزز قرار البنك المركزي الأوروبي بوقف المزيد من التيسير الكمي.

في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير ISM وPMI التصنيعية، حيث يلعب المؤشر الفرعي للتوظيف دورًا مهمًا في تحديد مسار السوق قبل بيانات سوق العمل القادمة. قد تتأثر تقلبات سوق النفط أيضًا بخطاب ترامب اليوم، إذا تناول مسألة أوكرانيا أو العقوبات على مشتري النفط الروسي.

التقويم الاقتصادي لليوم:

الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات سوق العمل لشهر أغسطس:

التغير في معدل البطالة في إسبانيا: توقعات بـ 14.2 ألف؛ سابقًا -1.4 ألف

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: سابقًا -0.1% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: سابقًا 2.4% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك: سابقًا 0.0% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات بـ 2.1% على أساس سنوي؛ سابقًا 2.0% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: سابقًا -0.2% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات بـ 2.2% على أساس سنوي؛ سابقًا السابق ٢.٣٪ على أساس سنوي

الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - خطاب إلدرسون، محافظ البنك المركزي الأوروبي

الساعة ١٤:٤٥ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي: المتوقع ٥٣.٣؛ السابق ٤٩.٨

الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر أغسطس:

مؤشر معهد إدارة التوريدات للقطاع الصناعي: المتوقع ٦٥.١؛ السابق ٦٤.٨

مؤشر معهد إدارة التوريدات للقطاع الصناعي: المتوقع ٤٩.٠؛ السابق ٤٨.٠

مؤشر طلبات التصنيع الجديدة لمعهد إدارة التوريدات: السابق ٤٧.١

مؤشر توظيف قطاع التصنيع لمعهد إدارة التوريدات: السابق ٤٣.٤

الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر يوليو:

إنفاق قطاع البناء: المتوقع -٠.١٪ على أساس شهري؛ السابق -0.4% شهريًا

الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناجل

الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - إجمالي مبيعات السيارات لشهر أغسطس:

السابق: 16.40 مليون

الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا (الربع الثالث): توقعات 3.5%؛ السابق: 3.5%

الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مزاد سندات الخزانة لأجل 52 شهرًا:

السابق: 3.760%

الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة الرئيس دونالد ترامب