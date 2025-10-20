ملخص يومي: بداية خضراء لأسبوع التداول الجديد 📈

أنهت وول ستريت جلسة يوم الاثنين بتفاؤل كبير. وارتفعت مؤشرات US100 وUS500 وUS2000 بنسبة 1.43% و1.14% و1.87% على التوالي. ويُعزى هذا التحسن في المعنويات بشكل رئيسي إلى التقارب النسبي في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

- صرّح ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الصين ستُبرم صفقة معنا"، مُشيرًا إلى أنه يرى فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

- صرّح الرئيس ترامب بأنه يتوقع، بعد اجتماعات كوريا الجنوبية، إبرام "صفقة عظيمة" مع الصين، تتضمن التزامات بكين بشراء فول الصويا الأمريكي لتجنب معاقبة المزارعين الأمريكيين. وحذّر من أنه في حال رفض الصين التعاون، "فستُواجه مشاكل خطيرة"، وأعلن عن تهديده بفرض ضوابط على تصدير الطائرات وقيود على المعادن النادرة كوسيلة ضغط في المفاوضات. وأضاف ترامب أنه دُعي لزيارة الصين "مطلع العام المقبل"، مُؤكدًا على علاقته الجيدة بالرئيس شي.

علاوة على ذلك، صدرت مؤشرات من البيت الأبيض تشير إلى أن إغلاق الحكومة الفيدرالية قد ينتهي قريبًا، ربما حتى هذا الأسبوع - المصدر: هاسيت

- تهيمن العملات الأسترالية على سوق الفوركس اليوم. ويُعتبر الجنيه الإسترليني واليورو الأسوأ أداءً.

- تشهد المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا في أولى جلسات الأسبوع الجديد. ولا تزال المعنويات الإيجابية قائمة بفضل التفاؤل المحيط بميزانية فرنسا والنتائج القوية للشركات الدفاعية. وقد نجا رئيس الوزراء الفرنسي ليكورنو من تصويتين على الثقة في الحكومة. ومع ذلك، فقد تبددت مكاسب مؤشر FRA40 الفرنسي بعد ذلك بسبب عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم بنك بي إن بي باريبا.

انخفضت أسهم بنك بي إن بي باريبا (BNP.FR) بنسبة 8% بعد ورود تقارير تفيد بخسارة البنك الفرنسي لدعوى قضائية قد تُلزمه بدفع مليارات الدولارات كتعويضات. وقضت هيئة محلفين أمريكية بأن البنك ساعد الحكومة السودانية على ارتكاب إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مالية تنتهك العقوبات الأمريكية. واعتبر بنك بي إن بي باريبا الحكم خاطئًا وأعلن أنه سيستأنفه.

- انتعشت أسهم أمازون (AMZN.US) بعد أن واجهت خدمات أمازون ويب (AWS) انقطاعًا عالميًا كبيرًا هذا الصباح، مما تسبب في انقطاعات في العديد من منصات الإنترنت الشهيرة.

- يوم الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) بنسبة 12%، ليصل عقد نوفمبر إلى 3.34 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، وأكبر زيادة يومية منذ نهاية سبتمبر. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتوقعات بانخفاض درجات الحرارة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التدفئة، مما رفع توقعات درجة حرارة التدفئة لمدة أسبوعين من 118 إلى 164 درجة.

- بعد انخفاض يوم الجمعة، الذي أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بنحو 2% من أعلى مستوياتها القياسية عند 4,378 دولارًا أمريكيًا للأونصة، يستعيد السوق توازنه في تداولات يوم الاثنين. ويحوم السعر الفوري مجددًا حول 4,320 دولارًا أمريكيًا، مدعومًا بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن.