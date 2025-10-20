اقرأ أكثر
ندوة مهمة عن الذهب؟

أهم النقاط
GOLD
السلع
-
-
SILVER
السلع
-
-
أهم النقاط
  • هل سيضغط قطاع الخدمات على قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟
  • كيف تؤثر بيانات التضخم في الخدمات على الفائدة واتجاه الذهب؟
  • البيتكوين تحت المستوى الفني الحاسم — فرصة استثمارية أم فخ؟
