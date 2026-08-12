التقويم الاقتصادي: التضخم الأمريكي عاملٌ رئيسي للأسواق

ستُهيمن بيانات التضخم الاستهلاكي الرئيسية على جلسة التداول في الأسواق المالية يوم الأربعاء. وسينصبّ تركيز المستثمرين العالميين على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو/تموز، والتي ستصدر بعد ظهر اليوم. وستؤثر هذه البيانات بشكل مباشر على توقعات مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته القادمة. وفي وقت سابق من اليوم، ستُقيّم الأسواق أرقام التضخم النهائية في ألمانيا، والتي ستُقدّم صورة أوضح لضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ونظرًا لبيانات اليوم، يُتوقع تقلبات مرتفعة في أسواق العملات الأجنبية ومؤشرات الأسهم وعوائد السندات الحكومية.

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي

٨:٠٠ ألمانيا - التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلكين (على أساس سنوي) لشهر يوليو/تموز: 2.8%. التوقعات: 2.8%. القيمة السابقة: 2.3%.

٨:٠٠ ألمانيا - التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق (على أساس سنوي) لشهر يوليو/تموز: 2.8%. التوقعات: 2.8%. القيمة السابقة: 2.4%.

٨:٠٠ ألمانيا - معدل التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) لشهر يوليو: ٠.٨٪. التوقعات: ٠.٨٪. القيمة السابقة: -٠.٣٪.

٨:٠٠ رومانيا - معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) لشهر يوليو. التوقعات: ٧.٩٪. القيمة السابقة: ١٠.٤٪.

٩:٠٠ بولندا - مؤشر التضخم المستقبلي الصادر عن المكتب الدولي للاقتصاد ( BIEC ) لشهر أغسطس. التوقعات: غير متوفرة. القيمة السابقة: ٨٨.٧٪.

١٠:٠٠ إيطاليا - معدل التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) لشهر يوليو. التوقعات: ٢.٨٪. القيمة السابقة: ٣.٠٪.

١٣:٠٠ الولايات المتحدة - طلبات الرهن العقاري الأسبوعية. التوقعات: غير متوفرة. القيمة السابقة: -٢.٩٪.

١٤:٣٠ الولايات المتحدة - معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) لشهر يوليو. التوقعات: ٣.٤٪. القيمة السابقة: ٣.٥٪.

١٤:٣٠ الولايات المتحدة - معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) لشهر يوليو. التوقعات: ٢.٥٪. السابق: ٢.٦٪.

١٤:٣٠ الولايات المتحدة - معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو. التوقعات: ٠.١٪. السابق: -٠.٤٪.

١٤:٣٠ الولايات المتحدة - معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين (شهريًا) لشهر يوليو. التوقعات: ٠.٢٪. السابق: ٠.٠٪.

١٤:٣٠ كندا - تراخيص البناء (شهريًا) لشهر يونيو. التوقعات: -١.٠٪. السابق: -١.٧٪.

١٦:٣٠ الولايات المتحدة - مخزونات النفط الخام الأسبوعية لوزارة الطاقة الأمريكية. التوقعات: -٠.٥ مليون برميل. السابق: +٢.٤٨ مليون برميل.

١٦:٣٠ الولايات المتحدة - مخزونات البنزين الأسبوعية لوزارة الطاقة الأمريكية. التوقعات: -١.٦ مليون برميل. السابق: -١.٦٤ مليون برميل.

الساعة 20:00 بتوقيت الولايات المتحدة - ميزان الميزانية الفيدرالية لشهر يوليو. التوقعات: عجز قدره 295 مليار دولار أمريكي. التوقعات السابقة: عجز قدره 120.3 مليار دولار أمريكي.

ثلاث أسواق تستحق المتابعة