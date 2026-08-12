حصاد الأسواق: ترامب يدّعي السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، لكن الأسواق لا تزال متشككة

أغلقت جلسة وول ستريت على انخفاض، مع تراجعات في السوق بشكل عام. وهبط مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.6%. ولا تزال الأسواق تتسم بالحذر قبيل صدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) اليوم.

أعلنت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر نتائجها بعد إغلاق جلسة الأمس. وحققت الشركة نتائج قوية للغاية في الربع الرابع. وبلغت الإيرادات 11.12 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 93% على أساس سنوي، بينما وصل ربح السهم المعدل إلى 1.70 دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين بشكل ملحوظ. والأهم من ذلك، ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 17.6%. إلا أن المفاجأة الإيجابية الأكبر كانت توقعات السنة المالية 2027. إذ تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 65 و72 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات وول ستريت التي بلغت حوالي 52.5 مليار دولار أمريكي.

ولا يزال الوضع متوترًا حول مضيق هرمز، على الرغم من ادعاء دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر "بشكل كامل" على المضيق وأنه مفتوح. لا تؤكد بيانات حركة الملاحة البحرية هذا الأمر، في حين تُظهر حوادث أخرى استهدفت سفنًا تجارية في منطقتي باب المندب وخليج عُمان أن المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية لا تزال مرتفعة.

تبحث دول الخليج بشكل متزايد عن طرق بديلة تتجاوز مضيق هرمز، مما يشير إلى أنها تنظر إلى الوضع على أنه أكثر من مجرد أزمة قصيرة الأجل.

لا تزال أسعار النفط مرتفعة رغم تأكيدات الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق.

وتستمر الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز في التضارب مع استمرار الهجمات على السفن في المنطقة. فمن جهة، هناك مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إعادة فتح المضيق. ومن جهة أخرى، تُظهر حوادث جديدة في البحر الأحمر وخليج عُمان أن المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية لا تزال مرتفعة.

وقد رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط لعامي 2026 و2027، مُشيرةً إلى اضطرابات الإنتاج وتحديات النقل.

وتشهد أسواق الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا اليوم، حيث يُشكل انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الدعم الرئيسي لها. ارتفع مؤشر كوسبي بأكثر من 3%، مدفوعًا بمكاسب قوية في أسهم سامسونج وإس كيه هاينكس، بينما كان أداء مؤشر نيكاي أكثر هدوءًا، حيث ارتفع بنحو 0.9%. في المقابل، تتداول الأسواق في الصين والهند في المنطقة السلبية.

ستُطبّق أستراليا حدًا أدنى للأجور قدره 31.30 دولارًا أستراليًا في الساعة اعتبارًا من 17 أغسطس/آب لحوالي 250 ألف ساعي يعملون لدى منصات التوصيل. وستشمل اللوائح الجديدة أيضًا تأمينًا ضد الحوادث، مما يزيد من تكاليف شركات توصيل الطعام.

ترتفع عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل حاد مع ارتفاع أسعار النفط الذي يُؤجّج المخاوف من التضخم، وقد يدفع بنك اليابان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من ارتفاع العوائد، فإن الين لا يشهد ارتفاعًا في الوقت الحالي، ولا يزال ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي.

تسود معنويات إيجابية في أسواق المعادن النفيسة مع بداية اليوم. ارتفع الذهب بنحو 0.6% ويختبر مستوى 4400 دولار أمريكي للأونصة. في حين تجاوزت الفضة 65 دولارًا أمريكيًا للأونصة.