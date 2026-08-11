ملخص اليوم - ارتفاع أسعار النفط بسبب حالة عدم اليقين، والسوق ينتظر بيانات التضخم

🌍 الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية
- أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، أشار إلى أن استقرار أوضاع المستهلكين من شأنه أن يحمي السوق من انكماش أعمق، على الرغم من وصفه سوق العمل بأنه مستقر ولكنه ليس جيدًا جدًا.
- بلغت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في يوليو 4.06 مليون منزل على أساس سنوي، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات البالغة 4.05 مليون منزل. وعلى الرغم من تجاوز التوقعات، لا يزال سوق العقارات يعاني من الركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وارتفعت الأسعار بنسبة 2.0% على أساس سنوي.
- يعمل الممثلون التجاريون من الولايات المتحدة وكندا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية اقتصادية محتملة يعتزمون تقديمها الأسبوع المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العلاقات التجارية في مواجهة التغيرات السياسية المحتملة بعد الانتخابات الرئاسية.
- حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن تنامي القدرة التنافسية الاقتصادية للصين يشكل تحديًا متزايدًا للنمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
- قرر البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق. ويركز المستثمرون في أستراليا حاليًا على المؤشرات العالمية، بانتظار بيانات التضخم الرئيسية من الولايات المتحدة.
- بعد الساعة السابعة مساءً، بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68%، ووصل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.16%، بينما بلغ عائد سندات الدين البريطانية 4.96%. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية وتوقعات انخفاض التضخم، إلا أن عوائد السندات في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة، وهو ما لا يبرر ارتفاع أسعار الذهب.
📈 نتائج سوق الأسهم والشركات
- أنهت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم بتقلبات، لكن مؤشر داكس الألماني ومؤشر إيبكس الإسباني تمكنا من تسجيل مستويات قياسية جديدة. ارتفع المؤشر الألماني بنسبة 0.26%، ليغلق عند 26,391.43 نقطة، بينما صعد المؤشر الإسباني بنسبة 0.20%، مدعومًا بموسم أرباح قوي للشركات وآمال في خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط. وبالنظر إلى العقود الآجلة، يرتفع مؤشر DE40 حاليًا بنسبة 0.14%، بينما يرتفع مؤشر SPA35 بنسبة 0.32%.
- يقترب موسم أرباح الشركات الفصلية في وول ستريت من نهايته، وينصبّ اهتمام المستثمرين على ما إذا كانت المكاسب الحالية ستحافظ على زخمها. وقد ساهمت المفاجآت الإيجابية في أرباح شركات التكنولوجيا في تحسين المعنويات، إلا أن التقييمات المرتفعة تجبر الأسواق على توخي الحذر قبيل صدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك).
- تعتزم شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة إطلاق برنامج تمويلي يهدف إلى دعم الموجة القادمة من تطوير الذكاء الاصطناعي في وول ستريت. وتسعى الشركة إلى تأمين رأس المال اللازم لتطوير البنية التحتية للأجهزة، بهدف تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق. إضافةً إلى ذلك، تعمل الشركة على نموذج Nemotron 4 الجديد الذي يضم تريليون مُعامل، والذي من المقرر أن ينافس حلول OpenAI بشكل مباشر.
- أعلنت إنتل عن خطة لتخصيص 20 مليار دولار للاستثمارات التي تهدف إلى تمكين الشركة من استعادة ريادتها التكنولوجية. في الوقت نفسه، ظهرت تقارير في السوق تفيد بأن حوالي 33% من طلبات المستثمرين في الطرح الأخير للأسهم لم تحصل على أي أسهم.
- تعرض قطاع مصنعي الملابس الرياضية لضغوط شديدة بعد النتائج المالية المخيبة للآمال لعلامة On Holding التجارية في الربع الثاني، والتي قررت أيضًا خفض توقعاتها للإيرادات السنوية. وقد انعكس ذلك على انخفاض تقييمات عمالقة آخرين في القطاع، مثل نايكي وبوما وأديداس.
- أعلنت SpaceXAI عن إطلاق النسخة التجريبية من برنامج Grok Bot، المصمم للعمل كفريق من المساعدين الافتراضيين لأداء مهام الأعمال. وقد أُتيحت الأداة لمشتركي الباقة المميزة على أنظمة سطح المكتب والهواتف المحمولة.
- أبرمت شركة Anthropic صفقة بقيمة 9.1 مليار دولار مع شركة Riot Platforms، المتخصصة في تعدين البيتكوين، والتي أتاحت مؤخرًا مراكز بياناتها لحسابات الذكاء الاصطناعي.
- يتضمن جدول النشر للأيام القادمة تقارير مالية من شركات أوروبية عملاقة مثل إي.أون، وإيه بي إن أمرو، وهانوفر ري، وسامبو.
- بعد الساعة السابعة مساءً، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.31%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.54%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.12%.
- في الوقت نفسه، انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 0.14%، بينما ارتفعت أسهم تي إس إم سي بنسبة 0.49%.
💱 أسواق العملات
- يتحرك الدولار الأمريكي في نطاق تماسك، ويتجنب المستثمرون تحركات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك). ستكون هذه البيانات عاملاً حاسماً بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قراراته بشأن أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة في سبتمبر. من المتوقع أن ينخفض التضخم انخفاضاً طفيفاً، لكنه سيظل أعلى من الهدف المحدد.
- يُظهر الين الياباني مجدداً ضعفاً مقابل العملات الرئيسية، مما يشير إلى أن تدخلات الحكومة السابقة في سوق العملات لم يكن لها سوى تأثير قصير الأجل. يتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى اتخاذ خطوات حاسمة ورفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
- كان الريال البرازيلي أضعف عملات الأسواق الناشئة، حيث خسر ما يقرب من 1% مقابل الدولار. ويعود ضعف العملة إلى تزايد المخاطر السياسية واستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات والتي أظهرت تقدماً للرئيس لولا، مما طغى على التصريحات المتشددة للبنك المركزي البرازيلي التي أشارت إلى ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية.
- أصبح زوج العملات AUDUSD محط أنظار المستثمرين كأكثر الصفقات تداولاً اليوم، متأثراً بقرار بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة، والتوجهات العالمية المتعلقة بالمخاطر الجيوسياسية.
- حتى الساعة السابعة مساءً، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.06%.
🛢️ السلع
- اتسمت أسعار النفط بتقلبات حادة خلال الجلسة، حيث عادت إلى مستوى قريب من 88 دولارًا للبرميل (سعر خام برنت). تراجعت المكاسب الأولية مؤقتًا بعد بيانات متفائلة من باكستان حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن سرعان ما عادت الأسواق إلى الشراء عقب تصريحات طهران الحادة بشأن استمرار حصار مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت التوترات بسبب تصريحات من ممثلين عن الجيش الإيراني وتقارير عن حوادث في مناطق استخراج أخرى. في النهاية، أظهر المستثمرون ضبطًا كبيرًا للنفس، مدركين أن أي بيان دبلوماسي لاحق قد يُغير موازين القوى بشكل جذري.
- هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه في حال وقوع عدوان من الولايات المتحدة، فإن البنية التحتية العالمية للإنترنت ومحطات توليد الطاقة وآلاف الكيلومترات من خطوط أنابيب الطاقة ستكون في خطر. وفي الوقت نفسه، أشار ممثلو إيران إلى أن المحادثات المحتملة مع سلطنة عمان بشأن الملاحة لا علاقة لها بمسألة الإغلاق الكامل للمضيق الاستراتيجي.
- نشرت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير توقعات الطاقة قصيرة المدى، رفعت فيه توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي في عام 2026 إلى 13.8 مليون برميل يوميًا، والغاز الطبيعي في عام 2027 إلى 116 مليار قدم مكعب يوميًا. كما تتوقع الوكالة أن تستمر اضطرابات صادرات النفط من الشرق الأوسط، والتي تبلغ حوالي 600 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
- انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بنسبة تصل إلى 6% بعد ورود تقارير عن تحسن آفاق الإنتاج والصادرات من غانا، مما خفف المخاوف بشأن عجز عالمي في هذه السلعة.
- وفي ليبيا، وقع هجوم بطائرة مسيرة على خزان وقود ديزل في مصفاة الزاوية، وهو ما يمثل مصدرًا آخر للتوتر في سوق الوقود. خفضت تشيلي توقعاتها لإنتاج النحاس للمرة الثانية على التوالي بسبب استمرار المشاكل التشغيلية والجيولوجية في مناجمها الرئيسية.
- بعد الساعة السابعة مساءً، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.15%، والفضة بنسبة 1.23%، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.02%، وخام برنت بنسبة 0.95%، في حين انخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 0.69%، وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.08%، وانخفض سعر الذرة بنسبة 0.31%.
العملات الرقمية
- سجلت أسواق العملات الرقمية انخفاضات يوم الثلاثاء، وتراجع سعر البيتكوين، العملة الرائدة في السوق، إلى ما دون مستوى 64,000 دولار أمريكي نتيجة لتراجع عام في معنويات المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
- بعد الساعة السابعة مساءً، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.79%، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.79% خلال الأسبوع، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.60% خلال الأسبوع.
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زوج USDJPY يقترب من 160
⬆️ عاد النفط إلى ما فوق 88 دولارًا