ملخص اليوم - ارتفاع أسعار النفط بسبب حالة عدم اليقين، والسوق ينتظر بيانات التضخم

تعتزم شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة إطلاق برنامج تمويلي يهدف إلى دعم الموجة القادمة من تطوير الذكاء الاصطناعي في وول ستريت. وتسعى الشركة إلى تأمين رأس المال اللازم لتطوير البنية التحتية للأجهزة، بهدف تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق. إضافةً إلى ذلك، تعمل الشركة على نموذج

الجديد الذي يضم تريليون مُعامل، والذي من المقرر أن ينافس حلول

بشكل مباشر.