⬆️ عاد النفط إلى ما فوق 88 دولارًا

يشهد سوق النفط تقلبات حادة خلال جلسة اليوم، نتيجةً لظهور معلومات متضاربة باستمرار. وقد عادت أسعار خام برنت إلى حوالي 88 دولارًا للبرميل، وتتزايد احتمالية ارتفاعها نحو 100 دولار، نظرًا لضعف العوامل الأساسية واختبار مستوى 90 دولارًا اليوم. وتُساهم التقارير الدبلوماسية المتضاربة، وأعمال العدوان الجديدة في الشرق الأوسط، والاختناقات اللوجستية في أوروبا، في زيادة التقلبات مجددًا، على الرغم من وضوح أن لا أحد يرغب في تصعيد الموقف من الوضع الراهن.

مأزق دبلوماسي حول مضيق هرمز

على الرغم من التصريحات المتفائلة من وزارة الخارجية الباكستانية بشأن اتفاق وشيك، إلا أن الوضع حول هذا الممر المائي الحيوي يزداد توترًا. وقد طالب دونالد ترامب بتعويضات من طهران عن عقود من الصراع. وردًا على ذلك، صرّح مستشارو المرشد الأعلى الإيراني بأن مضيق هرمز سيظل مغلقًا حتى ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري، وتُحرر الأصول، وتتوقف العمليات العسكرية في المنطقة. ما هو الأثر المتوقع؟ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس، لم تبحر أي ناقلة نفط عملاقة من ميناء خارك الإيراني. وتجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن إيران قد تُؤجل المفاوضات لفتح مضيق هرمز حتى عام ٢٠٢٩، أي حتى نهاية ولاية دونالد ترامب.

تصاعد حدة القتال وشلل لوجستي

يُلحق قصف البنية التحتية وطرق التجارة خسائر متزايدة:

اليمن والبحر الأحمر: شلّ الحوثيون مصفاة أرامكو في جازان (٤٠٠ ألف برميل يوميًا)، ما أدى إلى توقفها عن العمل حتى سبتمبر، كما استهدفوا المزيد من السفن التجارية، ما أسفر عن سقوط قتلى بين طواقم ناقلات النفط.

ليبيا وشلل المصفاة: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة بعد هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة الزاوية.

انخفاض المخزونات في آسيا واستجابة أوبك

على الرغم من الحصار، ارتفع إنتاج أوبك في يوليو/تموز بمقدار 1.17 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 19.9 مليون برميل يوميًا (ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى العراق والكويت). في الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط في مقاطعة شاندونغ الصينية بما يصل إلى 35 مليون برميل في يوليو/تموز (بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل يوميًا). وتستعد المصافي الصينية المستقلة (مصافي الشاي) لشراء كميات كبيرة من النفط الخام من إيران وروسيا بمجرد فتح طرق الاستيراد.

تواصل أسعار النفط اتجاهها الصعودي حاليًا، على الرغم من محاولة انخفاضها خلال اليوم. وقد يُعطي إغلاق السوق فوق أو تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8، الذي يُمثل ذروة الارتفاع الأخير المرتبط بالحرب، زخمًا إضافيًا للحركة في الجلسات اللاحقة. المصدر: xStation5