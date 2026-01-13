اقرأ أكثر
١٠:٥٧ ص · ١٣ يناير ٢٠٢٦

التقويم الاقتصادي: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة 📌

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم مكثف إلى حد كبير. ستصدر البيانات المهمة فقط في النصف الثاني من اليوم، وتشمل تقرير التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، والذي له تأثير أقل بكثير على السوق.

 

جدول البيانات اليومي المفصل:

 

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) في الولايات المتحدة (ديسمبر)

 

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة (سبتمبر)

 

