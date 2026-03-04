شركات أدنوك تؤكد استمرار عملياتها التشغيلية واستقرارها المالي

أكدت شركات مجموعة أدنوك الإماراتية، بما في ذلك "أدنوك للغاز"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، استمرار عملياتها التشغيلية بشكل طبيعي ودون أي انقطاع، مع الحفاظ على استقرارها المالي وقدراتها التشغيلية العالية، وسط التطورات الإقليمية الأخيرة في منطقة الخليج.

متابعة دقيقة للتطورات الإقليمية

ذكرت الشركات في إفصاحات رسمية على سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فرق الإدارة تتابع عن كثب التطورات الجارية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، مؤكدة التعاون المستمر مع الجهات الحكومية المختصة لضمان أعلى مستويات الحماية لموظفيها ومنشآتها وعملياتها التشغيلية.

وأضافت الشركات أن وضعها المالي لم يتأثر بشكل ملموس بالتطورات الإقليمية، وأنها لم تسجل أي تأثير جوهري على أعمالها أو سيولتها المالية. يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الثابتة لضمان الاستقرار التشغيلي والمالي رغم الظروف الإقليمية المتقلبة.

التميز التشغيلي والمالي لأدنوك للغاز

أكدت أدنوك للغاز على قوتها التشغيلية والمالية، مشددة على أن عملياتها تسير بشكل اعتيادي دون أي تعطيل. وأوضحت الشركة أنها تعتمد على خطط طوارئ متقدمة واستراتيجيات فعالة لاستمرارية الأعمال، مدعومة بفرق تشغيلية مؤهلة تدير العمليات في المواقع المختلفة بكفاءة واحترافية عالية.

وذكرت الشركة في إفصاحها أن التزامها بالسلامة وحماية الموظفين والمنشآت يأتي في صدارة أولوياتها، مؤكدة قدرتها على التعامل مع أي تطورات طارئة بشكل سريع ومرن. كما أكدت أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تغييرات جوهرية في حال حدوثها، بما يضمن الشفافية الكاملة للمستثمرين والسوق.

أدنوك للحفر: العمليات التشغيلية تسير بصورة اعتيادية

من جانبها، أكدت أدنوك للحفر استمرار عملياتها التشغيلية بشكل اعتيادي، مع الحفاظ على مركزها المالي القوي. وأوضحت الشركة أنها تتبع خططاً محكمة لإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، مدعومة باستجابة سريعة ومهنية من فرقها المدربة والمؤهلة التي تدير العمليات الميدانية.

وقالت الشركة في إفصاحها: "لم يترتب على المستجدات الإقليمية الأخيرة أي تأثير جوهري على أعمال الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي". كما أشارت إلى أنها تتابع المستجدات عن كثب، مع الالتزام بالإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية تؤثر على عملياتها أو وضعها المالي.

الالتزام بخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال

أوضحت شركات أدنوك أنها وضعت خطط طوارئ فعالة لضمان استمرارية الأعمال في جميع المواقع التشغيلية، مع الاعتماد على فرق عمل مؤهلة ومدربة للتعامل مع أي طارئ. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الشركات على حماية كوادرها ومرافقها التشغيلية، وضمان استمرار العمليات دون أي اضطراب، رغم الظروف الإقليمية غير المستقرة.

كما أشارت الشركات إلى أن تقييم الوضع الحالي يعتمد على المعلومات المتاحة في الوقت الراهن، وأنه قابل للتعديل تبعاً لتطور الأحداث. وأكدت أنها ستقوم بتزويد السوق بأي تحديثات إضافية فور حدوث مستجدات جوهرية.

التزام بالشفافية واستقرار السوق

تعكس إفصاحات أدنوك التزامها بالشفافية والمصداقية تجاه المستثمرين والسوق، حيث تم التأكيد على أن جميع الشركات التابعة للمجموعة تحافظ على استقرار عملياتها التشغيلية ومراكزها المالية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تحديات محتملة في المنطقة.

وتجسد هذه الخطوات قدرة أدنوك على التعامل مع المتغيرات الإقليمية بشكل مرن وفعّال، ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استمرارية أداء المجموعة في قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به.