التقويم الاقتصادي: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وقرارات البنوك المركزية من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي 📌

يشهد جدول أعمال الاقتصاد الكلي اليوم نشاطاً مكثفاً. ففي الصباح، ستتجه أنظار الأسواق إلى قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي. لاحقاً، ستنتقل الأنظار إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، حيث سنستمع إلى تقرير التضخم الأمريكي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر.

جدول أعمال اليوم بالتفصيل:

١٢:٠٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة لشهر ديسمبر:

التوقعات: ٣.٧٥٪؛ السعر السابق: ٤.٠٠٪؛

تصويت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا دون تغيير: التوقعات: ٤؛ السعر السابق: ٥؛

تصويت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا برفع سعر الفائدة: التوقعات: ٠؛ السعر السابق: ٠؛

تصويت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة: التوقعات: ٥؛ السعر السابق: ٤؛

١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - كلمة محافظ بنك إنجلترا، بيلي

١:١٥ ظهرًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة لشهر ديسمبر:

التوقعات: ٢.١٥٪؛ السعر السابق: ٢.١٥٪؛

١:١٥ ظهرًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

١:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

مؤشر أسعار المستهلك: التوقعات: ٣.١٪ على أساس سنوي؛ 3.0% على أساس سنوي سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلك: 0.3% على أساس شهري متوقع؛ 0.3% على أساس شهري سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 0.3% على أساس شهري متوقع؛ 0.2% على أساس شهري سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 3.0% على أساس سنوي متوقع؛ 3.0% على أساس سنوي سابقًا؛

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف: