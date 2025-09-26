اقرأ أكثر

📊 التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة، 26 سبتمبر 2025

١١:١٥ ص ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

مع اقتراب نهاية الأسبوع، تستعد الأسواق العالمية لجلسة تداول حافلة بالمؤشرات الاقتصادية المهمة التي قد تُحدث تقلبات ملحوظة في الأصول المختلفة، من العملات إلى السلع والأسهم. اليوم، تتركز الأنظار على بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ومستجدات النمو في أوروبا، إلى جانب أرقام سوق العمل الأميركي.

 

الولايات المتحدة في دائرة الضوء: التضخم تحت المجهر

يُنتظر صدور مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي (Core PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي الأميركي لتقييم الضغوط التضخمية. أي مفاجأة صعودية في هذا المؤشر قد تُعقد التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا، في حين أن تراجع القراءة قد يعزز رهانات السوق على التيسير النقدي في الشهور المقبلة.

البيانات تصدر في تمام 14:30 بتوقيت غرينتش.

 

أوروبا: النمو الإسباني

كما تُصدر إسبانيا القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، بالتزامن مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI). قد تعكس هذه البيانات المسار العام للاقتصاد الإسباني، وتُسلط الضوء على ما إذا كانت ضغوط الأسعار قادمة من جانب الإنتاج.

 

كندا: نبض النمو الاقتصادي

الأنظار تتجه أيضًا إلى كندا حيث يُنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري. هذا المؤشر له أهمية كبيرة في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وسيساعد في تقييم مدى مرونة الاقتصاد الكندي. قراءة إيجابية قد تعزز الدولار الكندي، في حين أن التباطؤ قد يُحيي الحديث عن خفض الفائدة من قبل بنك كندا.

 

🔍 كلمة أخيرة: لماذا هذه البيانات مهمة اليوم؟

مع تزايد الشكوك حول توقيت تحركات البنوك المركزية، أصبحت البيانات الاقتصادية اليومية تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاهات السوق. اليوم، سيكون التركيز الأساسي على التضخم الأميركي، وتوقعات النمو في أوروبا، وأداء الاقتصاد الكندي.

كتبها

Milad Azar

