التقويم الاقتصادي: ما الذي قد يؤثر على الأسواق هذا الأسبوع؟ (29/06/2026)

ستشهد الأيام القادمة أحداثًا وقراءاتٍ قد تزيد من تقلبات الأسواق العالمية.

نستهلّ الأسبوع ببعض المنشورات الثانوية وافتتاح منتدى سينترا، أحد أهم مؤتمرات محافظي البنوك المركزية لهذا العام، والذي قد يُسفر عن معلومات قيّمة بشأن مسار أسعار الفائدة في أكبر الاقتصادات.

يوم الثلاثاء، تُنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو من الصين، وبيانات التضخم من دولٍ مختلفة في القارة الأوروبية.

يوم الأربعاء، ستعود الأنظار إلى سينترا، البرتغال، لحضور كلمتي الرئيسة لاغارد ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارش (الساعة 2:00 ظهرًا).

يوم الخميس، سيكون آخر أيام التداول في السوق الأمريكية نظرًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تُحيي الذكرى 250 للاستقلال. ونتيجةً لذلك، وبشكلٍ غير معتاد، سيُنشر تقرير الوظائف غير الزراعية - وهو أهم بيانات سوق العمل الأمريكي - في ذلك اليوم.

يوم الجمعة سيكون أكثر هدوءًا، وسيقتصر على كلمات محافظي البنوك المركزية.

أهم منشورات الجلسة الآسيوية

اليابان

تجاوزت مبيعات التجزئة في مايو التوقعات، مسجلةً نموًا متسارعًا إلى مستوى لم تشهده منذ نوفمبر 2023. وقد يُشكل تعزيز الاستهلاك المحلي، في ظل استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة وضعف الين، دافعًا قويًا لمزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان.

مع ذلك، لم يتم استيعاب رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام بشكل كامل بعد (باحتمالية ضمنية في السوق تبلغ حوالي 87%)، ويبدو أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتجه حتمًا نحو مستوى 162.

جدول الأعمال الاقتصادي الكلي

الاثنين

إسبانيا: التضخم (مؤشر أسعار المستهلك المنسق) (يونيو)

الوقت: 8:00 صباحًا

التوقعات: 3%

القراءة السابقة: 3.2%

منطقة اليورو: مؤشر معنويات السوق الاقتصادية

الوقت: 10:00 صباحًا

القراءة السابقة: 93.5

منطقة اليورو: انطلاق منتدى سينترا - كلمة الرئيسة لاغارد

الوقت: 8:00 مساءً

الثلاثاء (قبل 10:00 صباحًا)

اليابان: معدل البطالة (مايو)

الوقت: 12:30 صباحًا

التوقعات: 2.5%

القراءة السابقة: 2.5%

اليابان: الإنتاج الصناعي (مايو)

الوقت: 12:50 صباحًا

التوقعات: 1.2%

القراءة السابقة: 2%

أستراليا: محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي

الوقت: 2:30 صباحًا

الصين: بيانات مؤشر مديري المشتريات (يونيو)

الوقت: 2:30 صباحًا

القراءة السابقة: ٥٠٫٥

المملكة المتحدة: نمو الناتج المحلي الإجمالي (مراجعة الربع الأول)

الوقت: ٧:٠٠ صباحًا

القراءة الأولية: ١٫١٪

السويد: مبيعات التجزئة (مايو)

الوقت: ٧:٠٠ صباحًا

القراءة السابقة: ٤٫٧٪

فرنسا: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (يونيو)

الوقت: ٧:٤٥ صباحًا

التوقعات: ٢٪

القراءة السابقة: ٢٫٤٪

بولندا: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (يونيو)

الوقت: ٨:٣٠ صباحًا

التوقعات: ٢٫٧٪

القراءة السابقة: ٣٫١٪

تقارير أرباح الشركات

AeroVironment (AVAV.US) - بعد إغلاق السوق

Richtech Robotics (RR.US) - بعد إغلاق السوق

Nuvve Holding (NVVE.US) - بعد إغلاق السوق

ثلاث أسواق تستحق المتابعة

الين الياباني ( JPY ): يقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من الحاجز النفسي عند ١٦٢ مما قد يدفع بنك اليابان للتدخل مجددًا. علاوة على ذلك، نتلقى بيانات اقتصادية كلية من اليابان لشهر مايو، والتي قد تؤدي إلى إعادة تقييم طفيفة للتوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة المستقبلي.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB