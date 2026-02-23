التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وأرباح إنفيديا هذا الأسبوع 🔎

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية للأسبوع المقبل مثيرًا للاهتمام. سنتلقى العديد من التقارير الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة. بالإضافة إلى ذلك، سنحصل على مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات وطلبات السلع المعمرة في القطاع الصناعي يومي الثلاثاء والاثنين على التوالي.

وبين صدور البيانات الاقتصادية الكلية، سنستمع أيضًا إلى عدد من الكلمات من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

أما بالنسبة لمستثمري سوق الأسهم، فسيكون الحدث الأبرز هو إصدار ما يُرجّح أن يكون أهم تقرير في موسم الأرباح بأكمله - تقرير شركة إنفيديا. كما سيتركز اهتمام المستثمرين على شركات السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والتأمين. وستقدم الشركات التالية تقاريرها الفصلية:

جدول زمني مفصل:

الاثنين، ٢٣ فبراير

٧:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم في أسعار المنتجين في سويسرا

٩:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات مؤشر أسعار المنتجين ( IFO ) من ألمانيا

٩:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات مبيعات التجزئة من بولندا

٣:٠٠ مساءً بتوقيت غرينتش - طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة

٥:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - خطاب لاغارد

الثلاثاء، ٢٤ فبراير

١:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار سعر الفائدة في الصين

٩:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - معدل البطالة في بولندا

٣:٠٠ مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة

٩:٤٠ مساءً بتوقيت غرينتش - تغيرات مخزونات النفط الأمريكية وفقًا لمعهد البترول الأمريكي ( API )

الأربعاء، ٢٥ فبراير

٠٠:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا

٧:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا

٨:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات الناتج المحلي الإجمالي من سويسرا

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق ( HICP ) من منطقة اليورو

٣:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - مخزونات النفط الأمريكية وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية ( DoE )

بعد انتهاء الجلسة - أرباح شركة إنفيديا

الخميس، ٢٦ فبراير

١:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - طلبات إعانة البطالة الأولية

٣:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات مخزون الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

١١:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، اليابان

الجمعة، ٢٧ فبراير