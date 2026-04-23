التقويم الاقتصادي: مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء، يوم محوري للأسواق العالمية

يبدو أن جلسة اليوم ستكون من أهم جلسات الأسبوع بالنسبة للأسواق المالية العالمية، وذلك من حيث صدور بيانات الاقتصاد الكلي. وسينصبّ اهتمام المستثمرين بشكل كبير على قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية، التي تُعدّ من أهم المؤشرات الرائدة للنشاط الاقتصادي. يعكس هذا المؤشر التوجهات الحالية في قطاعي التصنيع والخدمات، استنادًا إلى استطلاعات رأي مديري المشتريات والخدمات اللوجستية، مما يجعله مؤشرًا سريعًا وموثوقًا للتغيرات في الزخم الاقتصادي قبل صدور البيانات الرسمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الإنتاج الصناعي. ويظل مستوى 50 نقطة هو الحدّ التفسيري الرئيسي، فهو يفصل بين التوسع والانكماش. ونتيجةً لذلك، فإن أي قراءات أعلى أو أدنى من هذا المستوى قد يكون لها تأثير كبير على توقعات السوق فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وآفاق السياسة النقدية.
جدول البيانات الاقتصادية الكلية لليوم
01:00 أستراليا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (إصدار أولي): أبريل: الحالي 51 (المتوقع 49.8): (السابق 49.8)
01:00 أستراليا: مؤشر مديري المشتريات الخدمي (إصدار أولي): أبريل: الحالي 50.3 (المتوقع 46.3): (السابق 46.3)
02:30 اليابان: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (إصدار أولي): أبريل: الحالي 54.9 (المتوقع 51.2): (السابق 51.6)
08:00 النرويج: معدل البطالة (معدل سنوي): مارس: 4.9%
08:45 فرنسا: مؤشر ثقة الأعمال: أبريل: (المتوقع 98): (السابق 99)
09:15 فرنسا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (إصدار أولي): أبريل: (المتوقع 49.5): (السابق 50)
09:15 فرنسا: مؤشر مديري المشتريات الخدمي (إصدار أولي): أبريل: (المتوقع 48.5) : (السابق 48.8)
09:30 بولندا: معنويات المستهلك: أبريل
- مؤشر ثقة المستهلك الحالي: -12.2
- مؤشر ثقة المستهلك الرائد: -9.5
- 09:30 بولندا: مبيعات التجزئة: مارس
- مبيعات التجزئة (شهريًا): -5.6%
- مبيعات التجزئة (سنويًا): (التوقعات 6.2%) : (السابق 4.3%)
- مبيعات التجزئة بالأسعار الثابتة (سنويًا): (التوقعات 5.9%) : (السابق 5%)
09:30 ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (أولي): أبريل : (التوقعات 51.3) : (السابق 52.2)
09:30 ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (أولي): أبريل : (التوقعات 50.4) : (السابق 50.9)
10:00 منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (أولي): أبريل : (التوقعات 50.7) : (السابق 51.6)
10:00 منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (إصدار أولي): أبريل: (التوقعات 49.8): (السابق 50.2)
10:30 المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية (إصدار أولي): أبريل: (التوقعات 49.9): (السابق 51)
10:30 المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (إصدار أولي): أبريل: (التوقعات 50): (السابق 50.5)
12:00 المملكة المتحدة: طلبات اتجاهات الصناعة الصادرة عن اتحاد الصناعات البريطانية: أبريل: (التوقعات -33): (السابق -27)
14:00 بولندا: المعروض النقدي M3 (سنويًا): مارس: 10.7%: (السابق 10.6%)
14:30 كندا: تضخم أسعار المنتجين: مارس
- مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا): 1.9%: (السابق 0.4%)
- مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا): 5.4%
14:30 الولايات المتحدة الأمريكية: البيانات الأولية طلبات إعانة البطالة: أسبوعيًا: 210 ألفًا: (السابق 207 آلاف)
15:45 الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (إصدار أولي): أبريل: (التوقعات 52.5): (السابق 52.3)
15:45 الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر مديري المشتريات الخدمي (إصدار أولي): أبريل: (التوقعات 50.1): (السابق 49.8)
16:30 الولايات المتحدة الأمريكية: التغير الأسبوعي في مخزونات الغاز الطبيعي: أسبوعيًا: 96 مليار قدم مكعب: (السابق 59 مليار قدم مكعب)
17:00 الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: أبريل: 11
17:00 ألمانيا: خطاب عام لرئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل
