التقويم الاقتصادي: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أوروبا؛ وبيانات JOLTS في الولايات المتحدة (03.09.2025)

تراجعت حدة الاضطرابات المحيطة برسوم دونالد ترامب الجمركية، حيث تنتظر الأسواق قرار المحكمة العليا، بينما سيتحول تركيز المستثمرين اليوم إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة.

في أوروبا، ستُسلط الأضواء على مجموعة من تقارير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، والتي من المتوقع أن تُظهر أسرع تسارع منذ مارس. وإلى جانب بيانات مؤشر مديري المشتريات، ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وستعلن لجنة السياسة النقدية البولندية قرارها بشأن سعر الفائدة.

في الولايات المتحدة، سيُسلط تقرير الوظائف الشاغرة JOLTS لشهر يوليو الضوء. وبعد بيانات التوظيف الصادرة عن معهد إدارة التوريدات (ISM) والتي جاءت أضعف من المتوقع، ستبحث الأسواق عن المزيد من الأدلة التي تدعم احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. كما سيُجري عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، نيل كاشكاري، مقابلة.

التقويم الاقتصادي لليوم (بتوقيت جرينتش):

الساعة 08:15، إسبانيا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

توقعات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 54.4؛ السابق: 55.1؛

الساعة 08:30، المملكة المتحدة - كلمة مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

الساعة 08:30، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد

الساعة 08:50، فرنسا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

توقعات مؤشر مديري المشتريات المركب: 49.8؛ السابق: 48.6؛

توقعات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 49.7؛ السابق: 48.5؛

الساعة 08:55، ألمانيا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

توقعات مؤشر مديري المشتريات المركب: 50.9؛ السابق: 50.6؛

توقعات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 50.1؛ السابق: 50.6؛

الساعة 09:00، منطقة اليورو - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

توقعات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 50.7؛ السابق: 51.0؛

توقعات مؤشر مديري المشتريات المركب: 51.1؛ السابق: 50.9؛

الساعة 09:30، المملكة المتحدة - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:

توقعات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 53.6؛ السابق ٥١.٨؛

توقعات مؤشر مديري المشتريات المركب ٥٣.٠؛ السابق ٥١.٥؛

الساعة ١٠:٣٠، ألمانيا - مزاد سندات الخزانة الألمانية لعشر سنوات:

السابق ٢.٦٩٠٪؛

الساعة ١٣:٠٠، بولندا - قرار سعر الفائدة لشهر سبتمبر:

التوقعات ٤.٧٥٪؛ السابق ٥.٠٠٪؛

الساعة ١٣:٣٠، كندا - إنتاجية العمل (ربع سنوي) للربع الثاني:

التوقعات -٠.٢٪؛ السابق ٠.٢٪؛

الساعة ١٤:١٥، المملكة المتحدة - جلسات استماع لجنة الخزانة ببنك إنجلترا المركزي

الساعة ١٥:٠٠، الولايات المتحدة - طلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو:

طلبيات المصانع باستثناء النقل: السابق ٠.٤٪ على أساس شهري؛

طلبيات المصانع: المتوقع -١.٣٪ على أساس شهري؛ السابق -٤.٨٪ على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء النقل: السابق ١.١٪ على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء الدفاع: توقعات بانخفاض ٢.٥٪ على أساس شهري؛ سابقًا بانخفاض ٢.٥٪ على أساس شهري.

الساعة ١٥:٠٠، الولايات المتحدة - وظائف JOLTS الشاغرة (يوليو):

توقعات بانخفاض ٧٣٨٠ مليون؛ سابقًا بانخفاض ٧٤٣٧ مليون؛

الساعة ١٨:٣٠، الولايات المتحدة - خطاب كاشكاري، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

الساعة ١٩:٠٠، الولايات المتحدة - الكتاب البيج

الساعة ٢١:٣٠، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة: