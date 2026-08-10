تقرير سوق العملات الأسبوعي: الين يعود إلى الخسائر، والدولار تحت الضغط (10.08.2026)

بعد تدخل غير مسبوق من وزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع الين بأكثر من 5%، معوضًا خسائره التي تكبدها خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ اندلاع الحرب في إيران. وبعد أن وصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى أدنى مستوى له دون مستوى 156، عاد إلى مساره الصعودي.

الشكل 1: الأداء الأسبوعي لعملات مختارة [مقابل الدولار الأمريكي] (31 يوليو - 7 أغسطس)

المصدر: أبحاث XTB، 10 أغسطس 2026

الين الياباني (JPY)

لم تشهد العوامل الأساسية تغيرات جوهرية، ولا تزال تُمارس ضغوطًا على العملة اليابانية. يبقى المضاربة على فروق أسعار الفائدة، أو التداول بناءً على هذه الفروق، القضية الرئيسية. وطالما بقي التباين بين مستويات أسعار الفائدة المتوقعة في الولايات المتحدة واليابان كبيرًا، فقد لا تكفي حتى التدخلات التي تصل قيمتها إلى نحو 90 مليار دولار لعكس هذا الاتجاه بشكل دائم.

الشكل 2: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (31 أكتوبر 2025 - 10 أغسطس 2026)

المصدر: xStation، ١٠ أغسطس ٢٠٢٦

يبلغ فارق أسعار الفائدة حاليًا بين ضفتي المحيط ٢.٦٧٥٪. وتشير تقييمات السوق إلى أنه سيتقلص قليلًا في الأشهر المقبلة، ليصل إلى حوالي ٢.٣٥٪ في يوليو ٢٠٢٧. ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين يتوقعون إجراءً أكثر حسمًا من بنك اليابان، حيث لن تتاح الفرصة التالية إلا في ١٨ سبتمبر. وقد يُشكل قرار رفع أسعار الفائدة حينها إشارةً هامةً للسوق، مما يؤدي إلى زيادة التوقعات برفعها لاحقًا في الأشهر المقبلة. ويُقدر احتمال حدوث ذلك حاليًا بنحو ٦٠٪.

الشكل ٣: مسار السياسة النقدية الضمني لبنك اليابان (رفع/خفض) (٢٠٢٦-٢٠٢٧)

المصدر: أبحاث XTB، ١٠ أغسطس ٢٠٢٦

في غضون ذلك، سيتجه اهتمام السوق نحو الولايات المتحدة والوضع المتطور في الشرق الأوسط. تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وفي الظروف الاعتيادية، يأتي ما يقارب ٩٠٪ من نفطها الخام من الشرق الأوسط.

الشكل ٤: هيكل واردات اليابان من النفط الخام (٢٠٢٤)

المصدر: OEC، ١٠ أغسطس ٢٠٢٦

مع ذلك، لا يمكن استبعاد المزيد من التدخلات، وهو ما يبدو أن الأسواق تخشاه. وقد تغيرت مراكز الين بشكل ملحوظ بعد أن سحب العديد من المستثمرين مراكزهم البيعية المضاربية خشية اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى دعم سعر الصرف.

الشكل ٥: مراكز الين (٢٠٠٠ - ٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، 10 أغسطس 2026

الدولار الأمريكي (USD)

نُشر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو. انخفض عدد الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأمريكي بمقدار 23 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات بخمسة انحرافات معيارية. على الرغم من أن الظواهر المتطرفة أكثر شيوعًا في عالم الاقتصاد الكلي (ما يُعرف بالذيول السميكة)، وبافتراض أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، فسيتعين علينا الانتظار 290 ألف عام لقراءة مماثلة أخرى.

الشكل 6: الوظائف غير الزراعية ومكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريد (2016-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 10 أغسطس 2026

كان رد فعل السوق ملحوظًا، وإن لم يكن بالحدة التي توقعها الكثيرون. وقد حُدّت خسائر الدولار، من بين أمور أخرى، بانخفاض معدل البطالة (إلى 4.1%) ومشاكل في التعديل الموسمي للبيانات (نتج الانخفاض بشكل رئيسي عن انخفاض عدد الوظائف في قطاع التعليم العام).

الشكل 7: صافي الوظائف ومعدل البطالة (1980-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 10 أغسطس 2026

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر على الشركات في قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة (على الرغم من انتهاء كأس العالم في يوليو). ولا يزال المستثمرون غير متأكدين من توجه الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر؛ فبالنظر إلى تقييمات السوق، يمكن تشبيه احتمالية رفع سعر الفائدة برمي عملة معدنية.

وتتجه الأنظار إلى قراءة التضخم لشهر يوليو المقرر صدورها يوم الأربعاء. فإذا أظهرت القراءة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز، قيماً مماثلة لشهر يونيو، فمن المتوقع أن تمتنع اللجنة برئاسة كيفن وارش عن رفع سعر الفائدة حتى الاجتماع القادم.

الشكل 8: معدل التضخم في الولايات المتحدة (2004 - 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 10 أغسطس 2026

بالنسبة لوارش نفسه، سيكون هذا وضعًا مريحًا للغاية. ففي حال تفاقمت المخاوف بشأن التضخم، ستُجبر اللجنة تقريبًا على رفع أسعار الفائدة، لا سيما مع عودة النقاشات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقد عاد هذا الموضوع إلى الواجهة بعد تهديدات جديدة من دونالد ترامب موجهة إلى ليزا كوك، إحدى صانعات القرار في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وجاءت هذه التهديدات بعد أكثر من شهر من إعلان المحكمة العليا عدم قانونية الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس في هذا الشأن.



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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB