التقويم الاقتصادي: مؤشرات مديري المشتريات من أوروبا والولايات المتحدة تحت الأضواء (23/01/2026)

جدول أعمال اليوم في الاقتصاد الكلي:
سينصبّ التركيز اليوم على بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، بما فيها ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى منطقة اليورو بأكملها. وفي الوقت نفسه، سيتابع المستثمرون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد. وفي وقت لاحق من اليوم، ستصدر البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لا يزال مستمراً، مما يوفر خلفية مهمة لتوقعات السوق العالمية.
جدول أعمال اليوم بتوقيت وسط أوروبا:
08:00 بتوقيت المملكة المتحدة - مبيعات التجزئة (ديسمبر)
- مبيعات التجزئة (شهرياً): 0.4% (التوقعات: -0.1%؛ السابق: -0.1%)
- مبيعات التجزئة (سنوياً): 2.5% (التوقعات: 1%؛ السابق: 1.8%)
08:00 بتوقيت السويد - معدل البطالة (ديسمبر)
- التوقعات: 8.3% السابق: 8.2%
08:30 المجر - معدل البطالة (ديسمبر)
- السابق: 4.4%
08:30 المجر - الأجور (مقارنة بالعام السابق، نوفمبر)
- السابق: 8.7%
08:45 فرنسا - مؤشر ثقة الأعمال (يناير)
- التوقعات: 101؛ السابق: 102
09:00 بولندا - مؤشر BIEC للرفاهية (يناير)
- السابق: 94.8
09:15 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع (يناير)
- التوقعات: 50.5؛ السابق: 50.7
09:15 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات (يناير)
- التوقعات: 50.5؛ السابق: 50.1
09:30 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع (يناير)
- التوقعات: 47.8؛ السابق: 47
09:30 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات (يناير)
- التوقعات: 52.5؛ السابق: 52.7
10:00 منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات الأولي للتصنيع (يناير)
- التوقعات: 49.1؛ السابق: 48.8
10:00 منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات (يناير)
- التوقعات: 52.6؛ السابق: 52.4
10:30 المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الأولي للتصنيع (يناير)
- التوقعات: 50.6؛ السابق: 50.6
10:30 المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات (يناير)
- التوقعات: 51.7؛ السابق: 51.4
11:00 منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
14:30 كندا - مبيعات التجزئة (نوفمبر)
- مبيعات التجزئة (شهريًا): التوقعات 1.2%؛ السابق: -0.2%
- مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا): التوقعات 1.3%؛ السابق: -0.6%
15:45 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مديري المشتريات الأولي للقطاع الصناعي (يناير)
- التوقعات: 52؛ السابق: 51.8
15:45 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات (يناير)
- التوقعات: 52.8؛ السابق: 52.5
16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير جامعة ميشيغان (يناير)
- مؤشر جامعة ميشيغان المالي: التوقعات 54؛ السابق 52.9
- توقعات التضخم على المدى القصير: التوقعات 4.2؛ السابق 4.2
- توقعات التضخم على المدى الطويل: التوقعات 3.4؛ السابق 3.2
19:00 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية - عدد منصات النفط (أسبوعيًا)
- التوقعات: 411؛ السابق: 410
