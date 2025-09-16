التقويم الاقتصادي: مبيعات التجزئة الأمريكية وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الكندي 📌

يُعدّ تقويم الاقتصاد الكلي اليوم مثيرًا للاهتمام. من بين أهمّ البيانات الاقتصادية لهذا اليوم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية، والإنتاج الصناعي الأمريكي، وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الكندي.

قد تكون مبيعات التجزئة أهمّ البيانات الاقتصادية لهذا اليوم. في ظلّ ضعف سوق العمل، يُعدّ ضعف المستهلك إشارةً أخرى على التباطؤ. وتشير التوقعات إلى ارتفاع شهري.

خلال هذه الإصدارات، من المتوقع ارتفاع التقلبات في أزواج العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي والدولار الكندي. ومع ذلك، من المرجّح أن يكون ردّ الفعل قصير الأمد، حيث تنتظر الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي غدًا.

الجدول التفصيلي لليوم:

10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التوظيف:

الأجور في منطقة اليورو (الربع الثاني): توقعات 3.70% على أساس سنوي؛ السابق 3.40% على أساس سنوي؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - الإنتاج الصناعي لشهر يوليو:

الإنتاج الصناعي: توقعات ١.٧٪ على أساس سنوي؛ سابقًا ٠.٢٪ على أساس سنوي؛

الإنتاج الصناعي: توقعات ٠.٤٪ على أساس شهري؛ سابقًا -١.٣٪ على أساس شهري؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لشهر سبتمبر:

مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية: توقعات ٢٠.٣؛ سابقًا ٢٥.١؛

مؤشر ZEW للظروف الحالية: توقعات -٧٥.٠؛ سابقًا -٦٨.٦؛

١:٠٠ مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بوخ، يتحدث

١:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٠.٠٪ على أساس شهري؛ سابقًا ٠.٣٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٢.٠٪ على أساس سنوي؛ السابق ١.٧٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: السابق ٠.١٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: السابق ٢.٦٪ على أساس سنوي؛

متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك: المتوقع ٣.١٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.١٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك المُخفّض: المتوقع ٣.٠٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٠٪ على أساس سنوي؛

الساعة ١:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس:

مبيعات التجزئة: المتوقع ٠.٢٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٥٪ على أساس شهري؛

مراقبة التجزئة: المتوقع ٠.٤٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٥٪ على أساس شهري؛

مبيعات التجزئة باستثناء البنزين/السيارات: السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛

مبيعات التجزئة الأساسية: المتوقع ٠.٤٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٣٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار الصادرات: السابق ٢.٢٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار الواردات: المتوقع -٠.٢٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٤٪ على أساس شهري؛

02:15 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس:

الإنتاج الصناعي: سابقًا 1.43% على أساس سنوي؛

الإنتاج الصناعي: متوقع 0.0% على أساس شهري؛ سابقًا -0.1% على أساس شهري؛

معدل استغلال الطاقة الإنتاجية: متوقع 77.4%؛ سابقًا 77.5%؛

